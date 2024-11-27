Önümüzdeki yıl itibarıyla e-ticaret platformlarında satışı yapanlara %15-25 arasında stopaj kesintisi geleceği öne sürüldü. Eğer doğruysa yakında online satılan ürünlere ciddi zamlar görebiliriz.

Ekonomik sorunlar ülkemizde baş göstermeye devam ederken sürekli hükûmetten hamleler geliyordu. Yeni vergiler de bu çözümler arasındaydı. Bir süredir de e-ticaret tarafını yakından ilgilendiren bir vergi konuşuluyor.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın aktardığına göre Henüz resmî olarak doğrulanmayan yeni uygulama, direkt olarak online satış yapanları etkileyecek. Hâliyle bu durum, tüketiciye de yansıyacak.

2025 itibarıyla %15-25 oranında stopaj kesintisi gelebilir

Gelen bilgilere göre yeni düzenleme, 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek ve e-ticaret platformları üzerinden yapılan satışlara %15 ila %25 arasında stopaj kesintisi getirecek. Satıcı eğer gerçek kişi ise %25, tüzel kişi ise %15 kesinti yapılacağı iddialar arasında. Yani 1000 TL’lik ürün alındığında eğer şahıssanız bunun 250’si devlete, eğer şirketseniz 150’si baştan devlete gitmiş olacak.

Bu durum, Trendyol’dan Amazon’a kadar online pazar yerlerinin tamamını etkileme potansiyeline sahip. Direkt olarak satıcıya yansıtılması da bu tarz e-ticaret platformlarından alınan ürünlerin fiyatlarına ciddi zamlar yapılabileceğini gösteriyor.

Tabii henüz bunların bir iddia olduğunun altını çizmek gerekiyor. Henüz oranlar ve düzenleme hakkında resmî bir doğrulama yok. Kesinleştiğinde sizlerle paylaşacağız.