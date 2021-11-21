Köpeklerin Sahiplerini Aramasını Sağlayan Cihaz Geliştirildi

Evdeki bilgisayarı açık bırakarak köpekleriyle istediği zaman iletişim kuran insanları duymuşsunuzdur. Bu yeni bir şey değil. Ancak DogPhone adlı yeni bir cihaz, iki tarafın da istedikleri zaman birbirine arama yapabilmesini sağlıyor.

Köpek bir ev arkadaşına sahip olanlar bilir; köpeğinizi evde 1 saatten fazla yalnız bırakmak stres verici olabilir. Sıkılıp üzülme ihtimalinin yanı sıra fazla sıkılıp eşyalara zarar verebilir mi diye endişelenebilirsiniz. Bunun şu ana kadar kullanılan çözümü etrafa birkaç tane oyuncak bırakmaktı, ancak devir değişirken evcil hayvanlarla olan iletişimimiz de değişmeye başladı.

Hareketli oyuncakları ya da köpek bakıcılarını boşverin, Z kuşağı köpeklerini fazla hafife alıyorsunuz. İskoçya’da hayvan ve bilgisayar iletişimi alanında eğitim veren bir kadının geliştirdiği yeni bir cihaz, ‘FaceTime’ yaptığınız tek türün insanlar olduğu dönemi sonlandırıyor.

Pandemi köpekleri sahiplerinden ayrılamıyor

Pandemi sürecinde yetişen evcil hayvanlar sahiplerine fazla bağlı olduğu için normal hayata kısmen döndüğümüz bu dönemde evcil hayvanlar, ayrılık anksiyetesi yaşayabiliyor. İskoçya’daki Glasgow Üniversitesi’nde eğitim görevlisi olan Ilyena Hirskyj-Douglas da bunu fark ederek DogPhone adını verdiği bir cihaz geliştirdi. Bu cihaz sayesinde köpekler, sahipleriyle görüşmek istediklerini zaman onların telefonlarına arama gönderebiliyor ve görüntülü bir şekilde ‘konuşabiliyor’.

Konu hakkındaki bulgularını Bilgisayar Makineleri Derneği Dijital Kütüphanesi ile paylaşan Hirskyj-Douglas, evcil hayvanlar için geliştirilen teknolojilerin insanlar için hazırlandığını fark ederek bunun tam tersi bir cihaz geliştirmek istedi. 10 yaşında bir labrador köpeği olan Hirskyj-Douglas cihazı geliştirirken kendi köpeğinden de ilham aldı. Sonunda tamamlanan DogPhone’un çalışma mekaniği ise köpeğin sahibine nasıl ulaşacağını öğrendikten sonra sahibini görmek istediğinde bu gerekli hareketi yapması ile gerçekleşiyor. Bu hareket de cihazın bağlı olduğu bir topu oynatmak.

Ilyena Hirskyj-Douglas, köpeği ile bu cihazı bir süre denedikten sonra köpeğinin onu günde aşağı yukarı 5 kere aradığını ifade etti. Ayrıca sahip de köpeği arayabiliyor ve köpek isterse telefonu açabiliyordu. Böylece gün boyu ofiste olan Hirskyj-Douglas’ın köpeği, sahibinin yokluğunu hissetmeden evde huzurlu bir şekilde kalabildi.