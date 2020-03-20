Koronavirüs, Fallout 76'da Tuvalet Kağıdı Fiyatını Artırdı

Koronavirüs endişesi, insanları stok yapmaya itiyor ve market müşterileri çoğu zaman boş raflarla karşılıyor. Tuvalet kağıdı da talebi karşılayamayan ürünlerden biri ve bu durum Fallout 76 ekonomisinde de kendini gösterdi. Evet, bir oyunda.

Koronavirüs salgınının yayılmasıyla tuvalet kağıdı sıkıntısı da artmaya başladı. Dünyanın birçok yerinde insanlar, evlerine yiyecek ve içeceğin yanı sıra tuvalet kağıdı da stokluyor. Panik kaynaklı meydana gelen bu durum popüler hayatta kalma oyunu Fallout 76'ya da yansıdı.

Bazı Fallout 76 oyuncuları, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi tuvalet kağıdı stoklamaya başladı. Oyuncular sadece tuvalet kağıdı toplamakla kalmıyor, onları vitrinlerde sergiliyorlar. Oyuna otomatların gelmesinden bu yana, oyuncular ziyaretçilere ürün satabiliyor ve kendi fiyatlarını belirleyebiliyor.

Fallout 76'da tuvalet kağıdının değeri 25.000 kapağa kadar yükseldi. Bazı oyuncular ise nispeten makul bir fiyat sunarak 500 kapak karşılığında satıyor. Tuvalet kağıdının değerindeki artış şaka yollu olarak yapılsa da oyuncular bu fahiş fiyatları ödüyor.

Birçok Bethesda oyunu gibi, Fallout 76'da da eşya üretmek veya tamir etmek için malzeme toplayabiliyorsunuz. Evet, bazı malzemeler diğerlerinden daha değerli, ancak koronavirüsten önce tuvalet kağıdını nadir veya pahalı hale getirecek bir neden yoktu.

Kimileri Falllout 76'da rolüne kendini daha fazla kaptırıyor. Bir oyuncu, tuvalet kağıdının bittiğini gösteren bir neon tabela yaparak ve otomatına astı. Elbette müşterileri hayal kırıklığına uğratmamak da iyi bir satış stratejisi.