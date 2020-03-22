Koronavirüs Kaynaklı Ölüm Sayısı 13.000’i Geçti

Bütün dünyayı etkisi altına alarak hayatı durma noktasına getiren koronavirüsü kaynaklı ölüm sayısı 13.000’i geçti. Dünya çapında birçok önlem alınmaya devam ederken gelin, bugün yaşanan gelişmelere bir bakalım.

Çin’in Wuhan kentinde gizemli bir hastalık olarak ortaya çıkan ve bir anda geniş bir kitleye yayılan koronavirüs, kısa süre içerisinde Çin’in ciddi önlemler almasına neden olmuştu. Virüs, yalnızca Çin’le sınırlı kalmayarak dünya çapında birçok ülkede etkisini göstermeye başlamıştı.

Virüsün daha da zararlı bir hale gelmesiyle Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü bir pandemi ilan ederek önlemlerin artırılmasını sağlamıştı. Bugün dünyada neredeyse her sektör koronavirüsten olumsuz etkilenirken insanlar da evlerine kapanarak kendi önlemlerini almaya devam ediyor.

Ölü sayısı 13.000'i geçti:

Ülkemizde de görülen ve son günlerde vaka sayısında ciddi artış yaşanan koronavirüs, bugün dünya çapında hiç durmadan yayılmaya devam ediyor. Virüs, şu ana kadar açıklanan verilere göre dünya çapında toplamda 308.547 kişiye bulaştı ve 13.069 kişinin hayatına mal oldu.

Koronavirüsün en çok etkilediği ülke geçtiğimiz günlerde Çin’i de geçen İtalya oldu. İtalya’da yalnızca dün açıklanan veriler koronavirüse bağlı ölüm sayısını yüzde 19 artırarak 4.825 oldu. İtalya’daki güncel vaka sayısıysa 53.578’e çıktı. Yaşananların ardından hükümetler arasında birçok görüşme yapıldı.

Dünyada neler oluyor?

Rus ordusu İtalya’ya gidecek:

İtalya’da yaşanan tüm gelişmelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin’in yaptığı açıklamada Putin’in Conte’ye destek sağlamak için söz verdiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, askeri uçakların 8 mobil tıbbi aracın ve özel dezenfekte araçlarının bugün bölgeye gönderileceğini duyurdu. İtalya’ya yardıma giden Rusya’da şu ana kadar toplam 306 koronavirüs vakası görüldü. Rusya’da görülen vakaların büyük çoğunluğu başkent Moskova’da görüldü ve ülkede şu ana kadar yalnızca 1 ölüm yaşandı.

Endonezya’da ciddi önlemler alındı:

Koronavirüs tespit edilen vaka sayısının 450’ye, ölüm sayısının da 38’e çıktığı Endonezya’da bütün kamusal etkinlik ve kalabalıkların katılacağı toplumsal olaylar iptal edildi. Polis, temel ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara bile müdahele edileceğini duyurdu.

Çin yine hiçbir vaka tespit etmedi:

Salgının kaynak noktası olan Çin’in Hubei eyaletinde bugün de hiçbir vakaya rastlanmadı. Böylece Çin, üst üste dört gün hiçbir vaka açıklamamış oldu. Çin’de vakalar bitse de yeni önlemler alınmaya devam etti. Başkent Pekin’e gelen tüm uluslararası uçakların belirlenen 12 şehirdeki havalimanına inmesi ve yolculara koronavirüs testi yapılması kararlaştırıldı.