Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılarak binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanlar için hayati tehlike oluşturuyor. Bir doktor, daha çok yaşlılara yönelik uyarıların yapıldığı bir dönemde, çocukların durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Çocuk doktoru ve TV sunucusu Yevgeniy Komarovskiy, koronavirüsün çocuklarda nasıl ortaya çıktığı ve enfeksiyonun nasıl tespit edileceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Komarovskiy, sosyal medya hesabı Instagram’dan yaptığı açıklamada, çocukların koronavirüs enfeksiyonunu kolay atlattığını belirtti.

Çocuklarda koronavirüs belirtileri:

Koronavirüsün çocuklarda kendini nasıl belli ettiği de soru işaretleri arasında bulunuyor. Bu duruma işaret eden Komarovskiy, koronavirüsün çocuklarda akut solunum yolu viral enfeksiyonları hastalıklarına benzediğini kaydetti.

Salgının, çocuklardaki belirtilerine de değinen doktor, koronavirüsle enfekte olan çocuklarda kusma ve ishalin başlıca belirtiler olduğunu kaydetti. Hastalığın etken maddesinin dışkı yoluyla dışarı atılmasının uzun sürdüğünü vurgulayan Komarovskiy, “Çocuklarda, nefes alma sıklığı veya ritminde değişiklik, dışkı ile ilgili sorunlar gibi semptomlar dikkatle takip edilmelidir.” diye konuştu.

Koronavirüs haberlerinin çocuklara etkisi:

Komarovskiy, son zamanlardaki çocuk ölümlerinin neredeyse hepsinin koronavirüsle ilgisi olmayan ciddi patolojilerle bağlantılı olduğunu da sözlerine ekledi. Diğer taraftan, sosyal medyadaki koronavirüs içerikleri de çocuklar için tehlike arz ediyor. Çocukların evde koronavirüsle ilgili haberlere maruziyetinin azaltılması gerektiğine vurgu yapan uzmanlar, yanlış paylaşımlara maruz kalan çocukların ruhsal açıdan etkilenebileceğine dikkat çekiyor.

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel Sarı Gökten, "6 yaşından küçük çocuklar kendi fantezi dünyaları çok geniş olan çocuklardır. Adı geçen virüsle ilgili gerçekçi olmayan düşünce ve hayallere sahip olabilirler. Virüsün nasıl bir şey olduğunu, insanlara nasıl zarar verdiğini ya da öldürdüğünü zihinlerinde tıpkı kocaman, çirkin bir canavarın insanları parçalayıp yemesi gibi imajlarla hayal edebilirler.” dedi.