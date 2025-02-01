Hatırlamak istemediğimiz o kötü anılar hep bizimle öyle değil mi? Boşluğa baktığımız bir anda veya başımızı yastığa koyarak uyumaya çalıştığımız dakikalarda. Şu an muhtelemen her biriniz içinden “Keşke!” diyor.

Ancak size iyi bir haberimiz var. Bilim insanları, kötü anıları silmenize olanak sağlayacak bir yöntem bulmuş durumda.

Lafı çok fazla uzatmadan, bunun nasıl mümkün olabileceğine bakalım.

Bilim insanlarına göre kötü ve travmatik anıları silebilmenin bir yolu var.

O yol ise olumlu anıları yeniden canlandırarak olumsuz anıları zayıflatmak. Bundan birkaç yıl önce araştırmacılar, 37 katılımcının her birinin 48 farklı negatif görüntüye bakmasını istedi.

Her görüntü, uydurma bir kelime ile eşleştirildi ve katılımcılardan, görüntü ve kelime çiftlerini ezberlemeleri istendi. Bu esnada ise gece boyunca elektroensefalografi kullanılarak izlendiler.

İkinci gün katılımcılardan, önceki geceki kelimelerin yarısını olumlu imgelerle eşleştirmeleri istendi. Katılımcılar yatağa girdi ve araştırmacılar, onlar uyurken uydurdukları kelimelerin yarısının kayıtlarını dinlettiler.

Üçüncü ve beşinci günlere gelindiğinde de katılımcılara neyin akıllarında kaldığını bulmak için çeşitli değerlendirmeler yapıldı.

Katılımcıların hem olumlu hem de olumsuz imgelerle ilişkilendirilen kelimeler için, olumlu olanları daha çok hatırladıkları görüldü. Aslında bu sonuç da bize, kötü anıları zayıflatarak iyileri ön plana çıkarabileceğimizi gösteriyor.

Yani bir nevi beynin, bu şekilde eğitilmesi ve anılara dair yönlendirilmesi mümkün. Fakat araştırmacılar elbette bu konuya dair araştırmalarına ve çalışmalarına devam ediyor. Kim bilir, belki yakında tespit edilecek farklı yollarla da hatırlamak istemediğimiz anılara veda edebiliriz.

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