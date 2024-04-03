Geçtiğimiz günlerde Netflix’te yayımlanan “Raël: The Alien Prophet (Raël: Uzaylıların Peygamberi)” adlı belgeselin merkezinde, yine sapkın ritüelleri ve inanışları olan tarikatlardan biri yer alıyor. İnsan klonlamak ve “cinsel özgürlük” adı altında istismar gibi konuların ön plana çıktığı UFO tarikatının derinlerine indikçe ise korkunç gerçekler karşılıyor bizi.

Uzaylılar tarafından kaçırılarak peygamber ilan edildiğini öne süren tarikat lideri; Muhammed, İsa, Buda gibi peygamberlerden biri olduğunu ve mesajları iletmek için dünyaya gönderildiğini söylüyor.

Bunların yanı sıra insan klonlama ve ölümsüzlüğün sırrı gibi konuları öğretilerinin arasına ekliyor. Elbette her tarikatta olduğu gibi burada da korkunç gerçekler dönse de hâlâ on binlerce takipçisi var. Hazırsanız akıl tutulması yaşatacak Raëlizmin derinliklerine inelim.

Tarikat lideri, küçük yeşil yaratıklar tarafından görevlendirildiğini söylüyor.

Vorilhon’un iddiasına göre 13 Aralık 1973 tarihinde, Fransız volkanik kraterinin tenha bir bölgesinde, dünya dışı bir varlık tarafından ziyaret edildi ve yaratık ona Fransızca bir şekilde Vorilhon’un amacının mesajları dünyada yaşayan insanlara iletmek olduğunu söyledi. Hayal dünyasında yaşayan ya da bunları sadece insanları kullanmak için öne süren adam, birçok kez uzaylıları UFO’larla ziyaret ettiğini de ileri sürüyor.

“UFO dini” olarak adlandırılan, takipçilerinin kendilerine “Raëlyen“ dediği, Claude Vorilhon tarafından kurulan ve Fransız hükûmeti tarafından tarikat olarak tanımlanan Raëlizmin günümüzde 90’a yakın ülkede, 90.000 civarında üyesi var! İnanılmaz değil mi?

"Elohim" adı verilen evrenin yaratıcılarıyla görüşmek için gezegen değiştirdiğini bile öne sürüyor.

Tarikat lideri, “gökten gelenler” anlamına gelen “Elohim”in dünyadaki yaşamı yarattığını söylüyor ve bu Elohim’in çizilemeyen ya da fotoğrafı çekilemeyen küçük yeşil uzaylılar olduğunu iddia ediyor. Güya bu küçük yaratıklar, 25.000 yıl önce kendilerini klonluyor ve insanları yaratıyorlar.

Liderin öğretisine göre küçük yeşil yaratıklar; Musa, Buda, İsa, Muhammed ve adını Raël olarak değiştiren tarikat liderini yeryüzüne peygamberler olarak gönderdi. Hatta lider, Elohim ile buluşmak için başka bir gezegene bile götürüldü… Raël’in yazdığı kitaba göre yaratıklar onu, insan klonlamaya ve böylece ölümsüzlüğün sırrını ortaya çıkarmaya teşvik ediyor. Hatta gerçekten birini klonlayabildiğini bile söyledi ve dönemin başkanı Bush, bu fikrin rahatsız edici olduğunu belirtti.

“Cinsel özgürlük” adı altında istismar da mevcut.

Tarikat, “cinsel özgürlüğü” savunuyor ve cinsel ilişkilerin teşviğiyle, cinsel zevk arayışıyla beyindeki nöronlar arasında yeni yolların oluşturulduğunu, böylece kişinin zekâsının arttığını belirtiyor. Kısacası lider, üyelerini cinselliklerini keşfetmeye teşvik ediyor ve çocuklara cinsel eğitim adı altında mastürbasyon yaptırılıyor. Daha kötüsü ise Raël’in 3. karısı, 16 yaşında bir çocuktu…

Tarikat üyesi kadınlara ise bir sözleşme imzalatıyor ve çıplak meditasyon seansları düzenliyor. Meditasyon adı altında, beyni yıkanmış kadınlara dört duvar arasında ne gibi istismarlar yapabileceğini az çok tahmin edersiniz.

Tarikatın içine bir gazeteci sızmıştı.

Gazeteci, “Melekler Tarikatı” olarak adlandırılan bir grubun seks kölesi olduğunu ve çıplak meleklerin, peygamberin her istediğini yerine getirdiği törenler düzenlediğini ortaya çıkardı. Tarikatta, bunun gibi birçok rahatsız edici detay daha bulunuyor ve görünüşe göre her şeye rağmen hâlâ inançlı bir şekilde üye olan pek çok kişi var.

Lider şu anda 77 yaşında ve yazdığı kitapta “İsrail'e uzay mekiği şeklinde bir elçilik binası kurulmalıdır fakat eğer İsrail bu talebi reddederse uzaylılar sonraki durak olarak Türkiye'yi gösterir.” sözleri yer alıyor.

Tarikat üyelerini görmek, liderin kendi konuşmalarını dinlemek ve daha çok detay öğrenmek isterseniz Netflix’teki “Raël: The Alien Prophet” belgeseline göz atabilirsiniz.

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