Türkiye'de büyük bir izleyici kitlesine kavuşan ve sürekli yeni yapımlarıyla hayatta kalmaya devam eden Kral Şakir'in yeni filminden ilk fragman geldi. Kral Şakir Geri Dönüşüm filminin çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.

Günümüzde Türkiye’nin popüler animasyon yapımlarının başında gelen Kral Şakir, yeni bir uzun metraj filmiyle tekrar ekranlara dönüyor. Karikatürist Varol Yaşaroğlu’nun daha önce müjdesini verdiği ve iki yıldır yapımını sürdürdüklerini belirttiği filmden bugün ilk fragman geldi. Fragman, Disney Plus Türkiye tarafından paylaşıldı.

Özellikle çocuk ve genç yaştakilere hitap eden Kral Şakir’in uzun metraj filmi, ‘Kral Şakir Geri Dönüşüm’ adıyla yayınlanacak. Film, adından da anlaşılabileceği üzere temelde geri dönüşüm ve sürdürülebilir dünya gibi önemli mesajları çocuklara iletecek. Bu alt metinin üstündeyse meşhur karakterlerimizin macerası yer alacak.

Kral Şakir Geri Dönüşüm fragmanı:

Kral Şakir, yakın zamanda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın eşitsizlik ve iklim değişikliği ile mücadele projesine dahil edilmişti. Dünyada bu konuda Türk içeriği olarak ilk defa Kral Şakir seçilmişti. Günümüzde pek çok çocuğun yakından tanıdığı Kral Şakir’in yeni filmi Kral Şakir Geri Dönüşüm, henüz net bir çıkış tarihine sahip değil. Öte yandan karikatürist Erdil Yaşaroğlu, filmin temmuz ya da eylül ayında izleyicilerle buluşacağını açıklamıştı.

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