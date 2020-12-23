Denizlerin sevimli canlıları olan yunuslar, iklim değişikliğinden oldukça olumsuz etkileniyor. Yunuslar, iklim değişikliği nedeniyle ölümcül bir deri hastalığına yakalanıyor.

Okyanusların en dost canlısı ve en popüler canlılarından biri de hiç şüphe yok ki yunus balıklarıdır. Ne yazık ki ilk olarak 2005 yılındaki Katarina Kasırgası sırasında gözlenen bir cilt hastalığı bu canlıları tehdit ediyor.

Tatlısu deri hastalığı adı verilen hastalık uzmanlar tarafından ilk kez resmi olarak tanımlandı. Bu olguyu inceleyen yeni bir çalışma yayınlanırken, hastalığın dünyanın çeşitli bölgelerinde deniz canlılarını etkilediği ortaya çıktı.

Hastalığın kesin nedeni belli değildi

Bu gizemli hastalığın tam olarak neden ortaya çıktığı bilinmiyordu ancak yeni araştırma, bu konuda ürkütücü bir açıklama getiriyor: yunusların doğal yaşam alanlarında, iklim değişikliğine bağlı olarak gerçekleşen değişim onları ölüme götürüyor.

Kaliforniya Sausalito'daki Deniz Memelileri Merkezi'nden baş patolojist Padraig Duignan, "Bu yıkıcı deri hastalığı Katarina Kasırgası'ndan bu yana yunusları öldürüyordu ve sonunda sorunu tanımlayabilmemizden memnunum" açıklamasını yaptı.

Duignan ayrıca Meksika Körfezi'nde yaşanan rekor sayıda kasırga gibi çevresel felaketleri tetikleyen iklim değişikliği arttıkça, yunusların ölmesine neden olan daha fazla yıkıcı salgınlar göreceklerinden emin olduklarını söyledi. Her ne kadar hastalığın lezyonları ilk ABD kıyılarında keşfedildiyse de dünyanın geri kalanında da benzer durumlar ortaya çıktı.

Kasırgalarla tatlı suyun ne ilgisi var?

Okyanusların ve denizlerin tuzlu su birikintileri olduğunu hepimiz biliyoruz. Sayısı ve şiddeti artan kasırgalar, denizlerin ve toprağın üzerine çok büyük miktarda temiz su salınmasına yol açıyor. Toprağa giden sular da daha sonra dereler ve diğer akıntılarla denizlere karışıyor.

Kıyılarda yaşayan ve tuzlu sulara alışkın olan yunus balığı türleri de bu ani gelen temiz su dalgası nedeniyle alışık olmadıkları sularda yüzmek durumunda kalıyor. Yaşanan değişim de yunusları bu hastalığa karşı çaresiz hale getiriyor.