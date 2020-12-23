Türk Yapımı Oyun Animal Rescuer, Steam'de Yayınlandı

Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen Animal Rescuer isimli oyun, Steam üzerinden yayınlandı. Yayınlandığı gün yüzde 35 indirimle dünyaya açılan oyun, açık dünya RPG deneyimi sunuyor. Oyunun genel konusunu ise yardıma ihtiyaç duyan sevimli hayvanlar oluşturuyor.

Kocaeli merkezli bir oyun geliştiricisi olan Turquoise Revival Games, yeni oyununu Steam üzerinden yayınladı. "Animal Rescuer" isimli bu oyun, bugüne kadar alıştığımız türlerden farklılığıyla dikkat çekerken, şirketin gelecek vadettiğini de gözler önüne seriyor. Peki 5 Ocak tarihine kadar yüzde 35 indirimle satın alınabilen Animal Rescuer, oyunculara neler vadediyor?

Animal Rescuer, temelinde bir açık dünya oyunu. Oyunun genel yapısı RPG ile birleştiren geliştirici ekip, ortaya oldukça dikkat çekici bir yapım çıkarmış. Genel anlamda sevimli hayvanlara yardımcı olmaya çalıştığımız oyunda verilen görevleri yerine getirmemiz, devasa savaşlara da katılmamız isteniyor. Tek oyunculu oyunun Türkçe menü ve alt yazı desteği de bulunuyor.

Animal Rescuer, yüzde 35 indirimle satın alınabiliyor

Animal Rescuer geliştiricileri, oyunun demo sürümünü de ücretsiz olarak Steam'de yayınladılar. Bu sayede oyuna bir şans vermeden önce Animal Rescuer'la ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isteyen oyuncular, önce bu demo sürüme erişebiliyorlar. Oyunun beğenilmesi durumunda da an itibarıyla 35 indirimli satılan oyuna, 16.25 TL karşılığında sahip olunabiliyor. Oyunun normal fiyatıysa 25 TL olarak belirlendi.

Türk geliştiriciler tarafından tasarlanan oyunun sistem gereksinimleri de fazlasıyla mütevazı. 4. nesil Intel Core i5 işlemcinin, 8 GB RAM'in, NVIDIA GeForce GTX 750 ekran kartının bulunduğu bilgisayarlar, bu oyunu en yüksek ayarlarda oynayabiliyorlar. Oyun, bilgisayarınıza yüklendiğinde ise 9 GB yer kaplıyor.

Turquoise Revival Games tarafından Steam üzerinden yayınlanan Animal Rescuer'a erişmek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca oyunun demo sürümü için de burada yer alan bağlantı işinizi görecektir. Oyunu deneyimledikten sonra fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.