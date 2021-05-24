Kuzey Kore, Bazı İlginç Yasaklar Aldığını Duyurdu

Yasaklarıyla bilinen Kuzey Kore, çok konuşulacak bazı kararlar aldı. Kim Jong Un yönetiminin aldığı kararlara göre ülkede artık dar kot pantolon ve marka logolu t-shirt giyilemeyecek. Ayrıca piercing kullanımı ile aslan yelesi saç kesimi de yasak.

Tam anlamıyla demir yumrukla yönetilen ve bizlerin yaşadığı hayata kıyasla çok daha farklı bir yaşam biçimine sahip olan Kuzey Kore, bir kez daha dünyanın diline düşeceği ilginç kararlar aldığını açıkladı. Kim Jong Un yönetimindeki ülkenin aldığı yeni kararlar, ülkede zaten olmayan özgürlük algısının iyiden iyiye daraldığını gözler önüne seriyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamalara göre Kuzey Kore hükümeti; aslan yelesi saç kesimi, piercing, markalı t-shirt ve dar kot pantolon giymeyi yasakladı. Alınan bu kararla birlikte bir de "moda polisi" ekibi kuran hükümet, insanların yeni kurallara uyup uymadığının kontrol edilmesini sağlayacak. Peki Kim Jong Un, neden böyle bir karar aldı?

Amaç, ülkeyi "batmakta olan" batı moda trendinden uzak tutmak

Konuyla ilgili yapılan açıklamalara göre alınan bu karar, insanların özgürlüğünü kısıtlamaktan ziyade batı ülkeleri ile ilgiliymiş. Devletin haber organları tarafından yapılan açıklamalarda, batı moda trendinin batmakta olduğu ve bu yüzden de bu trendlerden uzak durulması gerektiği belirtildi. Bu açıklama, bazı kaynaklar tarafından "kapitalist modaya gösterilen tepki" olarak lanse edildi.

Kuzey Kore'nin aldığı yeni kararlarla ilgili olarak ne gibi yaptırımlar yapılacağı tam olarak bilinmiyor. Ancak ülke halkı, bu tür durumlara çoktan alıştı. Çünkü zaten belirli saç kesim şekilleri, saç boyatmak, internet kullanımı ve diğer pek çok şey, Kuzey Kore'de çoktan yasaklı durumda. Yani alınan son kararlar, yalnızca yeni yasakların yürürlüğe girmesine yol açtı.