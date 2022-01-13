Hiçbir havuza bağlı olmayan bir Bitcoin madencisi, elindeki "küçük" sistemle 1 milyon 400 binde 1'lik olasılığı gerçekleştirdi. Bir Bitcoin bloğunun şifresini çözen madenci, tam 6.25 Bitcoin'in sahibi oldu. Bu olay, bu hafta ikinci kez yaşanıyor.

Bitcoin madenciliğinde eşine daha önce neredeyse hiç rastlanmamış bir olay yaşandı. 126 TH/s'lik kazım gücüne sahip olan bireysel bir madenci, 1 milyon 400 binde 1 ihtimali gerçekleştirerek bir Bitcoin bloğunun şifresini çözmeyi başardı. Dünya genelindeki Bitcoin ağ gücünün yalnızca yüzde 0.000072'sine sahip olan madenci, çözdüğü blok ile tam 6.25 adet Bitcoin'in sahibi oldu. Elde edilen Bitcoin'in 13 Ocak saat 17:35 itibarıyla değeri, tam 277 bin dolar.

Bitcoin bloklarını çözebilmek hiç de kolay bir iş değil. Zira bu bloklar şifreli şekilde kazım devam ettikçe çözmek zorlaşıyor. Zaten bu yüzden ötürü de 21 milyon adet Bitcoin'in tamamının piyasaya sürülebilmesi ancak 2140 yılında mümkün olacak. İşte tam da bu noktada, madencilik havuzları devreye giriyor. Farklı farklı havuzlara dahil olan Bitcoin madencileri, tabiri caizse güç birliği yaparak bu şifreleri çözmeye çalışıyorlar. 126 TH/s'lik güç ile 6.25 Bitcoin'in sahibi olan madenci ise hiçbir havuza dahil değildi ve tamamen bireysel olarak kazım yapıyordu.

Bu hafta ikinci kez gerçekleşiyor

Bitcoin madencilik zorluğunun tavan yaptığı şu günlerde böyle bir olay yaşanması dikkat çekici. Üstelik 1 milyon 400 binde 1'lik ihtimal, geçtiğimiz bir hafta içerisinde bir kez daha gerçekleşti. 116 TH/s güce sahip başka bir madenci, geçtiğimiz günlerde bir bloğun şifresini daha çözmeyi başarmış, o da 6.25 Bitcoin'in sahibi olmuştu.

Bitcoin madenciliğinde yaşanan gelişmeler, gözlerin Bitcoin Madencilik Konseyi'ne dönmesine yol açtı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan konsey üyelerinden Hass McCook, bunun inanılmaz bir olay olduğunu ve matematik bilgisinin, bu olayların yaşanma ihtimalini hesaplamaya yetmeyeceğini söyledi...

Not: Dünya genelindeki Bitcoin ağ gücü, 1 EH/s'nin (exahash) üzerindedir. 1 EH/s, 1 milyon TH/s'ye eşittir. Buradan yola çıkarak, ağ gücünün yüzde 0.000072'sini elinde tutan madencinin tek başına blok çözme ihtimalinin 1,36 milyonun üzerinde olduğunu hesaplayabiliriz.