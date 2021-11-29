SON DAKİKA: KVKK, Yemeksepeti Hakkında İnceleme Başlattı

AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 60 milyon kullanıcının bilgilerinin ele geçirildiği iddiasıyla gündemde olan Yemeksepeti hakkında inceleme başlattı.

Geçtiğimiz günlerde Yemeksepeti, bu yıl içinde ikinci kez hacklenme iddiasıyla karşı karşıya kalmıştı. Bir önceki olayda 21 milyon kişinin verilerinin etkilendiğini doğrulayan Yemeksepeti, yaklaşık 60 milyon kişinin kişisel bilgilerinin ele geçirildiği iddia edilen güncel hacklenme olayınıysa yalanlamıştı. Hackerlarsa geçtiğimiz gün 20 bin kullanıcının bilgilerini herkese açık bir şekilde paylaşmıştı.

Paylaşılan 20 bin kullanıcının bilgileri, isim soy isim, ev adresleri ve telefon numaralarından oluşuyordu. Bilgileri paylaşılan kişiler, şimdiden tanımadıkları kişilerce rahatsız edilmeye başlamıştı. Yemeksepeti, olay hakkında halen sessizliğini korurken bir yandan da bir hareket beklenen Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ndan gerekli aksiyon geldi.

Yemeksepeti ile ilgili resen inceleme başlatıldı:

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu, müşterilerinin bilgileri çalındığı iddia edilen Yemeksepeti ile ilgili resen inceleme başlattı. Kurul, Yemeksepeti’nin herhangi bir veri hırsızlığının tespit edilmediği yönündeki açıklamasını inceleyecek. Yemeksepeti, verisi paylaşılan 20 bin kişi arasındaki bir kişiye de böyle bir durumun söz konusu olmadığını canlı destekten bildirmişti.

Yemeksepeti’nin konuya ilişkin son yaptığı açıklama, 16 Kasım’da sosyal medyada paylaşılmıştı. Bu açıklamada kötü niyetli bazı kişilerin, şirket ile ilişkilendirildiği ve kaynağı belli olmayan verileri yayımlama tehdidiyle şirkete ulaşarak fidye talebinde bulunduğu, Yemeksepeti sistemlerinde bir veri ihlali olup olmadığının uzman ekiplerce detaylı şekilde araştırıldığı ve herhangi bir veri hırsızlığının tespit edilemediği bildiriliyordu.