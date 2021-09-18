KYK Yurdu Çıkmayan Öğrenciler Üniversiteye Gidemiyor

Üniversitelerde bu sene yeniden yüz yüze eğitime geçildi. Ancak bu haber ne yazık ki pek çok öğrenci için çok da sevindirici olamadı. KYK yurdu çıkmayan gençler, aşırı pahalı yurt ücretleri ve kiralar yüzünden eğitimlerine ara vermek ya da hiç başlamamak gibi korkunç bir durumun içinde kaldı.

Ülkemizde yaklaşık 1,5 yıllık bir aranın ardından bu dönem yine milyonlarca üniversite öğrencisi kampüslerinde eğitim görmeye başlayacak. Pek çokları için güzel bir haber osla da, bu durumun pek de iyi etkilemediği büyük bir öğrenci grubu var.

Son dönemde artan kira gündeminin yanında öğrencilerin en büyük gündem maddelerinden biri de KYK yurtları ve özel yurt fiyatları. Öğrencilerin görece düşük bir ücret ile konaklayabildikleri KYK yurtları, ne yazık ki tüm öğrencilere çıkmıyor. Bu da bu öğrencileri özel yurtlarda kalmaya ya da ev kiralamaya itiyor. Ancak mevcut ekonomik durum, sayısız öğrencinin bu imkana sahip olmadığı için üniversite eğitimine hiç başlamamasına ya da ara vermesine sebep oluyor.

KYK çıkmayan gençler üniversiteyi bırakıyor:

Konu, TikTok'ta paylaşılan bir video ile gündeme geldi. KYK yurdu çıkmadığı için üniversiteye gitmekten 'vazgeçtiğini' söyleyen bir gencin videosunun altına benzer durumu yaşayan onlarca genç yorum yaptı. Bu içler acısı durum, ülkemizde eğitimde fırsat eşitsizliğinin ne kadar ciddi boyutlara ulaştığının kanıtı.

Şehirden şehire değişse de, özel yurtların fiyatları oldukça pahalı. Üniversitede eğitim görebilmek için çoğu zaman devletten gelecek bursa ve yurt imkanına bel bağlamış olan gençler, bu imkan da onlara sunulmayınca ne yazık ki eğitimi bırakmak ya da 'yurt çıkana kadar' ara vermek durumunda kalıyorlar.

KYK yurtlarında da fırsatlar eşit değil:

KYK yurtlarına dair bir diğer konu ise bu yurtlarda da fırsatların eşit olmayışı. Farklı yurt kademeleri var ve 6 kişilik odalarda kalıp 60 kişinin kullandığı tuvalet ve banyoları kullandığınız yurtların fiyatı daha düşük. 2 kişilik odalarda, özel tuvalet banyoyla kalmak da mümkün. Ancak bunun için ödenen ücret de artıyor. Ne yazık ki tüm yurtlar tüm öğrencilere eşit imkan sunmuyor.

KYK öğrencilerinden istenen en yüksek ücret 390 lira. Bu ücret ile 2 kişilik odalarda kalmak mümkün ancak genellikle yalnızca yeni yurtlarda sunulan bu imkan ne yazık ki çoğu öğrenci için bir hayal. En iyi senaryoda bile hem burs hem de KYK yurdu çıkan bir öğrenci, aldığı bursun yarısını devlete yurt ücreti olarak geri veriyor.

KYK yurdu çıkmadığı için üniversiteye gidemeyecek öğrencilerin yorumları: