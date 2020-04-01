Çevrimiçi yayın platformu Netflix, yeni orijinal dizisi Outer Banks’in fragmanını yayınladı. Birbirine sıkı sıkıya bağlı bir grup gencin başından geçen gizem ve macera dolu olayları takip eden dizi, 15 Nisan’da izleyicilerle buluşacak.

Tüm dünyanın koronavirüs nedeniyle evlerine kapandığı şu dönemde insanların dört kolla sarıldığı platformlardan biri olan Netflix, oldukça iddialı bir yapımla daha karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Outer Banks adındaki yeni orijinal dizisinin resmi fragmanını paylaşan dijital yayın devi, izleyicileri oldukça ilginç bir maceranın içine sürükleyecekmiş gibi görünüyor.

Outer Banks, Kuzey Karolina sahilindeki tatil beldesi Outer Banks'te yaşayan bir grup gencin başından geçenleri anlatıyor. Bir kasırga nedeniyle bölgenin yaz boyunca elektriksiz kalması, bir dizi yasa dışı olaylar zincirini tetikler. Bu olaylar, arkadaş grubunu yaşamlarını değiştiren kararlar almaya zorlar. Elebaşlarının kaybolan babasını arayış, yasak aşklar ve büyük riskler alınan bir hazine avı, arkadaşların asla unutamayacağı, macera ve gizem dolu bir yaz geçirmelerine yol açar.

Netflix'in yeni gençlik dizisi Outer Banks, 15 Nisan'da geliyor

Gerek hikayesi gerekse fragmanı ile büyük beklenti yaratan Outer Banks; Chase Stokes, Rudy Pankow, Jonathan Daviss, Madison Bailey, Madelyn Cline, Charles Esten, Austin North ve Drew Starkey gibi genç ve başarılı oyunları bir araya getiriyor.

Shannon Burke, Jonas Pate ve Josh Pate üçlüsü tarafından yaratılan 10 bölümlük yeni Netflix orijinal dizisi Outer Banks, 15 Nisan’da izleyicilerle buluşacak. Lafı daha fazla uzatmadan, sizleri Outer Banks’in heyecan dolu fragmanı ile başbaşa bırakalım. İyi seyirler.

Outer Banks fragmanı