Razer, dünyanın ısıtma ve soğutma sistemine sahip ilk oyuncu koltuğunu tanıttı. Şimdilik konsept bir ürün olan Arielle isimli bu koltuk; sıcakladığınızda dereceyi azaltacak, üşüdüğünüzde ise sizi ısıtacak.

Her kategoriden ilginç yeni ürünlere şahit olduğumuz dolu dolu geçen CES 2025’te oyuncu ekipmanlarıyla tanıdığımız Razer da yerini aldı. Şirket, fuarda “Keşke benim olsa.” diyeceğiniz yepyeni bir koltuk tanıttı.

Project Arielle ismini alan bu koltuk, aslında bir konsept ürün. Yani henüz piyasaya sürülmeye hazır değil ve hâlâ geliştirilme aşamasında. Gerçekten satışa sunulduğunda dünyada bir ilke imza atabilecek.

Kendi ısıtma ve soğutma özelliği var

Yeni nesil oyuncu koltuğu Arielle, sırt kısmına yerleştirilen kanatsız fan sistemi sayesinde kullanıcı için ısıtma ve soğutma sistemi sunabiliyor. Koltuk, hâlihazırda satışta olan Razer Fujin Pro ürününün üzerinde tasarlanmış.

Arielle’de 3 ayarlanabilir fan hızı var. Razer’a göre kuru ortamlarda algılanan sıcaklığı 2 ila 5 derece arasında azaltabiliyor. Soğuk olduğunda ise 30 dereceye kadar sıcak hava sağlayabilen ısıtma sistemiyle kullanıcının sıcak kalmasına olanak tanıyor.

Daha da dikkat çeken kısmı, tüm bu ısıtma ve soğutma işlemlerini çok sessiz bir şekilde yapabilmesi. Razer, koltuğun gürültü seviyesinin “bir fısıltı kadar az” olduğunu belirtmiş. Ürünün kol tarafına yerleştirilen bir dokunmatik panel ile kontrol edilebileceğini ekleyelim.

Oyun oynarken çok sıcakladığımız veya üşüdüğümüz olabiliyor. Direkt olarak sandalyeye eklenecek bu tarz bir sistem, gerçekten oyunseverlerin işine yarayabilir. Cihazın ne zaman satışa sunulmaya hazır olacağına dair henüz herhangi bir bilgi yok.