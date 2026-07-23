Lamborghini Huracan’ı Tanka Çevirdiler: 800 Beygirlik Rezvani Dune Sahneye Çıktı!

Kaliforniya merkezli Rezvani Motors, Lamborghini Huracan altyapısını kullanarak geliştirdiği süper şarjlı arazi canavarı Rezvani Dune’u duyurdu.

Otomobil sektöründe süper otomobilleri pistlerden çıkarıp zorlu arazi koşullarına taşımak sanıldığı gibi yeni bir konsept değil. Volkswagen Grubu, daha 2013 yılında Italdesign Parcour konseptiyle Gallardo altyapısını arazi şartlarına uyarlama fikrini ortaya koymuştu.

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Son dönemde ise Lamborghini Huracan Sterrato ve Porsche 911 Dakar gibi seri üretim modeller, bu çılgın fikrin ticari açıdan ne kadar büyük bir başarı yakalayabileceğini kanıtladı. Sterrato modelinin 280.000 dolarlık fiyatına rağmen 1.499 adetlik tüm üretim kotasını anında doldurması, koleksiyoncuların arazi yetenekli süper otomobillere olan ilgisini gözler önüne seriyor ve şimdi, Kaliforniya merkezli Rezvani Motors, bu sınırları tamamen zorlayan radikal bir adımla karşımıza çıkıyor.

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"Tank" Lamborghini Huracan'da neler var?

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Rezvani Motors tarafından geliştirilen Rezvani Dune, temel aldığı Lamborghini Huracan’ı âdeta bir tanka dönüştürüyor. Dönüşümün boyutu o kadar radikal ki araca dışarıdan bakıldığında orijinal bir Huracan olduğunu anlamak neredeyse imkânsız. Tamamı karbon fiber malzemeden üretilmiş genişletilmiş özel bir gövdeye sahip olan araçta, tavan bölümüne yerleştirilen özel hava girişi de dikkat çekiyor.

Gövdedeki bu agresif değişimin arkasında çok daha derin bir yürüyen aksam ve süspansiyon revizyonu yatıyor. Standart bir Lamborghini Huracan Sterrato modeli, fabrika çıkışlı olarak normal Huracan’a göre yerden yüksekliğini 4.3 cm artırmıştı ancak Rezvani Dune, bu sınırları aşarak süspansiyon sistemini tam 11.4 cm daha yukarı taşıyor. Araçta devasa çamurlukların altına yerleştirilen ve süper otomobillerde görmeye alışık olmadığımız dev arazi lastikleri kullanılıyor.

Tam 800 beygir güç

Rezvani Dune’un sürücü koltuğunun arkasında, Lamborghini’nin ikonik 5.2 litrelik atmosferik V10 motoru yer almaya devam ediyor. Şirket, orijinal motor bloğunu korumuş olsa da performans değerlerini standart seviyede bırakmamış. VF Engineering şirketi ile güçlerini birleştiren Rezvani, bu atmosferik V10 motora özel bir süperşarj sistemi entegre etmiş.

Yapılan bu aşırı besleme takviyesi sayesinde aracın toplam gücü tam 800 beygire ulaşıyor. Bu rakam, standart bir Lamborghini Huracan Sterrato modelinden yaklaşık 200 beygir daha fazla güç anlamına geliyor.

Sadece 7 adet üretilecek

Rezvani, bu canavar dönüşüm modelinden sadece 7 adet üreteceğini resmî olarak duyurdu. Şirket, kısıtlı sayıdaki bu özel araçlar için siparişleri toplamaya başlamış durumda. Aracı rezerve etmek isteyen koleksiyoncuların 1.500 dolarlık iade edilebilir bir kapora ödemesi yapması yeterli oluyor.

Rezvani Dune’un nihai satış fiyatı ise henüz resmî olarak açıklanmadı ancak temeli oluşturan Lamborghini Huracan Sterrato’nun yaklaşık 280.000 dolarlık etiket fiyatına sahip olduğu ve 1.499 adetlik kotasının anında tükendiği göz önüne alındığında, sadece 7 adetle sınırlı Rezvani Dune’un koleksiyoncular için son derece nadir ve yüksek değerli bir parça olacağı aşikâr.