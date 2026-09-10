Land Rover 2026 fiyat listesi açıklandı. Markanın tüm modellerinde fiyat artışı görülürken Defender ailesine yeni bir plug-in hibrit versiyon eklendi.

Land Rover, Eylül 2026 dönemi için geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listede Range Rover Evoque, Range Rover Velar, Range Rover Sport, Range Rover, Defender, Discovery ve Discovery Sport modelleri yer alıyor.

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Bu içerikte Land Rover’ın Eylül 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve azami anahtar teslim satış fiyatlarını inceliyoruz.

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Land Rover fiyat listesi - Eylül 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı Range Rover Evoque 6.877.916 TL - Discovery Sport 8.412.027 TL - Range Rover Velar 11.432.171 TL - Defender 14.398.444 TL - Discovery 17.284.887 TL - Range Rover Sport 22.022.180 TL - Range Rover 28.015.406 TL -

Range Rover Evoque fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat Benzin - Mild Hybrid S / 1.498 cc - 160 bg 6.877.916 TL - Benzin - Mild Hybrid DYNAMIC SE / 1.498 cc - 160 bg 7.281.412 TL - Benzin - Plug-in Hybrid S / 1.498 cc - 269 bg 8.199.951 TL - Benzin - Plug-in Hybrid DYNAMIC SE / 1.498 cc - 269 bg 8.681.943 TL -

Range Rover Evoque, markanın kompakt SUV sınıfındaki giriş seçeneklerinden biri olarak listede yer alıyor. Mild hybrid ve plug-in hybrid motor seçenekleriyle sunulan model, şehir içi kullanımda premium SUV karakteri arayan kullanıcılar için daha erişilebilir Range Rover alternatifi oluşturuyor.

Range Rover Evoque opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Discovery Sport fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat Benzin - Plug-in Hybrid DYNAMIC S / 1.498 cc - 269 bg 8.412.027 TL - Benzin - Plug-in Hybrid LANDMARK / 1.498 cc - 269 bg 9.073.045 TL -

Discovery Sport, Land Rover ürün gamında daha kompakt ve aile kullanımına uygun SUV seçeneklerinden biri olarak konumlanıyor. Ağustos 2026 listesinde 2025 model yılıyla görünen araç, benzinli plug-in hybrid motor yapısı ve iki farklı donanım paketiyle satış listesinde yer alıyor.

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Discovery Sport opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Range Rover Velar fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat Dizel - Mild Hybrid S / 1.997 cc - 204 bg 11.432.171 TL - Dizel - Mild Hybrid DYNAMIC SE / 1.997 cc - 204 bg 12.708.258 TL -

Range Rover Velar, Evoque ile daha büyük Range Rover modelleri arasında konumlanan SUV seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Eylül 2026 listesinde dizel mild hybrid motor ve iki farklı donanım paketiyle yer alan model, tasarım odaklı premium SUV isteyenlere hitap ediyor.

Range Rover Velar opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Defender fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat Dizel - Mild Hybrid Defender 110 ULTIMATE / 2.997 cc - 200 bg 14.398.444 TL - Benzin - Plug-in Hybrid Defender 110 X-DYNAMIC HSE / 1.997 cc - 300 bg 16.185.702 TL - Benzin - Mild Hybrid Defender 110 OCTA / 4.395 cc - 635 bg 35.344.730 TL - Benzin - Mild Hybrid Defender 110 OCTA BLACK / 4.395 cc - 635 bg 37.790.496 TL - Dizel - Mild Hybrid Defender 130 X-DYNAMIC HSE / 2.997 cc - 350 bg 21.140.823 TL -

Defender, Land Rover’ın arazi karakteri en belirgin modellerinden biri olarak 110 ve 130 gövde seçenekleriyle listede bulunuyor. 110 tarafında dizel mild hybrid ve benzinli mild hybrid seçeneklerinin yanında, yeni olarak 1.997 cc 300 bg plug-in hybrid X-DYNAMIC HSE versiyonu da listeleniyor.

Defender opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Discovery fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat Dizel - Mild Hybrid DYNAMIC HSE / 2.997 cc - 350 bg 17.284.887 TL - Dizel - Mild Hybrid TEMPEST / 2.997 cc - 350 bg 18.915.397 TL -

Discovery, Land Rover ürün gamında geniş SUV karakteriyle öne çıkan modeller arasında yer alıyor. Eylül 2026 listesinde dizel mild hybrid motorla sunulan araç, DYNAMIC HSE ve TEMPEST donanım paketleriyle fiyatlandırılmış durumda.

Discovery opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Range Rover Sport fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat Dizel - Mild Hybrid DYNAMIC SE / 2.997 cc - 300 bg 22.022.180 TL - Dizel - Mild Hybrid DYNAMIC HSE / 2.997 cc - 300 bg 24.159.470 TL - Dizel - Mild Hybrid AUTOBIOGRAPHY / 2.997 cc - 350 bg 25.195.064 TL - Benzin - Mild Hybrid SV BLACK / 4.395 cc - 615 bg 40.148.125 TL -

Range Rover Sport, Range Rover ailesinde daha sportif karakterli büyük SUV seçeneklerinden biri olarak konumlanıyor. Eylül 2026 listesinde dizel mild hybrid versiyonların yanında SV Black adlı benzinli mild hybrid seçenek de yer alıyor.

Range Rover Sport opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Range Rover fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat Dizel - Mild Hybrid Standard Wheelbase SIGNATURE / 2.997 cc - 300 bg 28.015.406 TL - Dizel - Mild Hybrid Standard Wheelbase SIGNATURE PLUS / 2.997 cc - 300 bg 29.513.713 TL - Dizel - Mild Hybrid Standard Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 2.997 cc - 350 bg 34.118.802 TL - Benzin - Plug-in Hybrid Standard Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 2.996 cc - 460 bg 34.184.904 TL - Benzin - Mild Hybrid Standard Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 4.395 cc - 530 bg 37.283.715 TL - Benzin - Mild Hybrid Standard Wheelbase SV BLACK / 4.395 cc - 615 bg 49.093.897 TL - Dizel - Mild Hybrid Long Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 2.996 cc - 350 bg 35.352.702 TL - Dizel - Mild Hybrid Long Wheelbase AUTOBIOGRAPHY 7-KOLTUK / 2.996 cc - 350 bg 34.427.277 TL - Benzin - Plug-in Hybrid Long Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 2.996 cc - 460 bg 34.669.650 TL - Benzin - Mild Hybrid Long Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 4.395 cc - 530 bg 38.561.683 TL -

Range Rover, markanın lüks SUV ürün gamının en üst basamaklarından biri olarak listede yer alıyor. Standard Wheelbase ve Long Wheelbase seçenekleriyle sunulan modelde dizel mild hybrid, benzinli plug-in hybrid ve benzinli mild hybrid versiyonlar birlikte bulunuyor.

Range Rover opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: Land Rover Türkiye