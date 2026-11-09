Land Rover ve BYD Davalık Oldu: İşte Olayın İlginç Perde Arkası!

Jaguar Land Rover, Defender modelinin kopyalandığı iddiasıyla BYD'ye karşı Hollanda'da fikri mülkiyet davası açtı.

BYD, bu kez hız rekorları veya lüks alt markası Yangwang ile değil, Jaguar Land Rover (JLR) ile yaşadığı fikri mülkiyet kriziyle gündemde.

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İngiliz üretici, ikonik Defender modelinin kopyalandığı iddiasıyla BYD’ye karşı yasal süreç başlattı.

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Hollanda ofislerine baskın ve dava süreci

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The Times ve The Guardian'ın haberlerine göre anlaşmazlık, mahkeme kararıyla görevlendirilen icra memurlarının ağustos ayında BYD'nin Hollanda'daki Schiedam ve Hoofddorp ofislerindeki dijital kayıtlara el koymasına kadar tırmandı. JLR, Çinli rakibinin yedi koltuklu şarj edilebilir hibrit SUV modeli Ti7'de kullanmak üzere bir Defender'ı parçalayarak tersine mühendislik yaptığından şüpheleniyor.

İngiliz şirket, dijital kayıtların yok edilme ihtimaline karşı önlem almak isterken BYD'nin hukuk ekibi bu adımı "avcılık" olarak nitelendirip gereğinden fazla dosyaya el konulduğunu savundu. JLR'nin avukatları ise Çinli üreticiyi süreci engellemekle suçladı. Taraflar arasındaki anlaşmazlık Lahey'deki mahkemeye taşınırken, 11 Kasım'da BYD'nin fikri mülkiyet ihlali konusunda yargılanıp yargılanmayacağını belirleyecek bir ön karar bekleniyor. İki şirket de devam eden süreç hakkında yorum yapmadı.

Tasarım benzerliği ve fiyat farkı

Tartışmaların odağındaki BYD Ti7, Çin'de Eylül 2025'ten bu yana Fangchengbao Ti7 adıyla satılan köşeli hatlara sahip bir SUV. Tasarımıyla Land Rover Defender'a benzetilen modelin birebir kopya olup olmadığına mahkeme karar verecek. İngiliz medyasına göre JLR'nin davası yalnızca dış tasarıma değil, Defender'a yönelik iddia edilen tersine mühendisliğe odaklanıyor.

Ocak ayında Birleşik Krallık'ta satışa sunulması planlanan Ti7'nin başlangıç fiyatı 47.995 sterlin olarak açıklandı. Bu rakam, 68.465 sterlinden başlayan yedi koltuklu Defender 110'dan yaklaşık 20 bin sterlin daha ucuz. İki SUV farklı güç aktarma organlarına ve mühendislik altyapısına sahip olsa da BYD, benzer boyutta çok daha uygun fiyatlı bir alternatif sunuyor.

Bu, JLR'nin Çinli bir otomobil üreticisini kopyalama iddiasıyla mahkemeye verdiği ilk vaka değil. İngiliz şirket, 2019 yılında Range Rover Evoque'u kopyaladığı iddia edilen bir model nedeniyle Jiangling Motor Corporation'a karşı üç yıl süren davayı kazanmıştı. Buna karşın JLR, Chery ile kurduğu uzun süreli ortak girişimle Freelander adını elektrikli bir araç markası olarak yeniden canlandırmak gibi iş birliklerine de imza attı. Öte yandan Chery'nin ortak girişim dışında kalan Jaecoo 7 modeli de JLR'nin lüks SUV'larına benzerliği nedeniyle "Temu Range Rover" lakabıyla anılıyor. Jaecoo 7, ekim ayında 3.412 adetlik satışla Birleşik Krallık'ta yılın en çok satan ikinci modeli konumuna yükseldi. Çinli markaların Avrupa'da fiyat avantajıyla pazar payını artırdığı bir dönemde JLR, en önemli modellerinden biri olan Defender'ı ve fikri mülkiyet haklarını korumak için hukuki mücadelesini sürdürüyor.