Las Vegas'ta bulunan ve tam 2.3 milyar dolara mal olan Sphere küresi, dünyanın en büyük ve en teknolojik açıdan gelişmiş dört boyutlu küresel yapısı. Peki, bu yapı nasıl inşa edildi?

The Venetian Resort içerisinde yer alan Sphere, daha önce gördüğünüz hiçbir binaya benzemiyor değil mi?

Emin olun kendisi kadar büyük özellikleri de var!

Projenin başlangıç tahminleri 1.2 milyar dolar iken COVID-19 pandemisi ve tasarım değişiklikleri nedeniyle maliyetler 2.3 milyar dolara kadar yükseldi.

Bu mühendislik harikası, 1.500'den fazla kişiden oluşan inşaat ekibi ile hayata geçirildi. İnşaat alanını hazırlamak için 84.000 metreküp toprak kazıldı.

Eylül 2018'de başlayan inşaat, 2019'da bodrum katı ve zemin seviyesinin tamamlanmasıyla hızla ilerledi.

İnşaat sürecinin en karmaşık kısmı, 2020'de iki 240 tonluk çelik kiriş ve 170 tonluk sıkıştırma halkasının kaldırılmasıyla tamamlandı. Mart 2021'de çelik kirişlerin montajı tamamlandı ve Haziran 2021'de exosphere kurulmaya başlandı.

MSG Sphere'in dış cephesi, milyonlarca LED ışık ile kaplı ve bu ışıklar, tek bir düğmeye basarak her şeye dönüşebilme yeteneğine sahip.

2026 Dünya Kupası sırasında futbol topuna dönüşecek olan küre, Cadılar Bayramı'nda ise devasa turuncu balkabağına dönüşecek.

İç mekân ise 16K x 16K çözünürlüklü, 15.000 metrekarelik devasa bir LED ekran ile donatılmış. Ekran, iç mekânın kıvrımlı duvarlarını ve tavanını kaplayarak gerçek video oyununa dönüştürüyor.

İzleme deneyimini bir üst seviyeye taşıyan rüzgâr, kokular ve iklim kontrolü gibi 4D efektler de bulunuyor.

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