Kuveyt Türk, dijital alışveriş pazarında son dönemde oldukça agresif bir genişleme planı izliyor. Firma şimdi de LC Waikiki ile bir anlaşmaya imza attı. Bu iş birliği anlaşmasına göre Kuveyt Türk müşterileri, LC Waikiki internet sitesinden ya da mobil uygulamasında kredi kartına ihtiyaç duymadan vade farksız 3 taksitle alışveriş yapabilecekler.
Katılım finans sektöründe ilk kez hayata geçirilen anlaşma ile birlikte Kuveyt Türk, alışveriş finansmanı hizmetini LC Waikiki kullanıcılarına sunmuş oldu. 5000 TL'ye kadar olan alışverişlerde LCW internet sitesini ya da mobil uygulamasını kullanan Kuveyt Türk müşterileri, "anında finansman ödeme yöntemi" olarak yeni hizmeti kullanabiliyor. Kredi kartı gerektirmeyen bu hizmet sayesinde finans kuruluşunun müşterileri kart limitlerini doldurmadan alışverişlerini tamamlayabiliyor. Ödeme, vade farksız ve faizsiz olarak üç taksite bölünebiliyor.
Kredi kartı limitleri etkilenmeyecek
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kuveyt Türk Bireysel ve Özel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral: