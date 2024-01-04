Son dönemde özellikle dijital platformlar ile peş peşe anlaşmalar yapan Kuveyt Türk, şimdi de LC Waikiki ile bir anlaşma gerçekleştirdi.

Kuveyt Türk, dijital alışveriş pazarında son dönemde oldukça agresif bir genişleme planı izliyor. Firma şimdi de LC Waikiki ile bir anlaşmaya imza attı. Bu iş birliği anlaşmasına göre Kuveyt Türk müşterileri, LC Waikiki internet sitesinden ya da mobil uygulamasında kredi kartına ihtiyaç duymadan vade farksız 3 taksitle alışveriş yapabilecekler.

Katılım finans sektöründe ilk kez hayata geçirilen anlaşma ile birlikte Kuveyt Türk, alışveriş finansmanı hizmetini LC Waikiki kullanıcılarına sunmuş oldu. 5000 TL'ye kadar olan alışverişlerde LCW internet sitesini ya da mobil uygulamasını kullanan Kuveyt Türk müşterileri, "anında finansman ödeme yöntemi" olarak yeni hizmeti kullanabiliyor. Kredi kartı gerektirmeyen bu hizmet sayesinde finans kuruluşunun müşterileri kart limitlerini doldurmadan alışverişlerini tamamlayabiliyor. Ödeme, vade farksız ve faizsiz olarak üç taksite bölünebiliyor.

Kredi kartı limitleri etkilenmeyecek

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kuveyt Türk Bireysel ve Özel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral:

“Müşterilerimizin güncel talep ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sektör dinamiklerini yakından takip ediyor, yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiriyor, yeni iş birliklerine imza atıyoruz. LC Waikiki ile yaptığımız iş birliği kapsamında, müşterilerimiz, LC Waikiki mobil uygulaması ve web sitesi üzerinden yapacakları alışverişlerde Kuveyt Türk’ün alışveriş finansmanı ödeme yöntemi sayesinde hem kredi kartına ihtiyaç duymadan hem de 3 taksit imkanından yararlanarak anında alışveriş yapabiliyor. Böylece müşterilerimiz kredi kartı limitleri etkilenmeden pratik ve hızlı şekilde alışveriş yapma imkanına kavuşmuş oluyor. Müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak yeniliklere imza atmaya ve müşterilerimize yeni fırsatlar sunmaya devam edeceğiz”