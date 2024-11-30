Riot Games, içerik üreticilerinin oyun dışındaki nefret söylemleri için ceza vereceğini ve topluluğu daha güvenli hale getirmeyi hedeflediğini açıkladı.

Riot Games, 3 Ocak 2025'ten itibaren içerik üreticilerinin sadece oyun içindeki değil, aynı zamanda oyun dışındaki kötü davranışları için de ceza vereceğini açıkladı.

Şirket içerik üreticilerinin yayında ya da sosyal medya üzerinde kullandıkları nefret söylemlerinin, oyun içi davranışlarla aynı şekilde cezalandırılacağını bildirdi.

Riot olumsuz davranışlara karşı yeni yaptırımlar uygulayacak

Riot Games, bu yeni uygulamanın oyuncuların, oyun dışı platformlarda da zarar verici davranışlardan korunmasını amaçladığını belirtti. Şirket, sosyal medya ve yayın içeriklerinde, Riot oyunları ile ilgili içerik üreten ve bu içerikler üzerinden olumsuz davranışlarda bulunan içerik üreticilerine yönelik ceza verebileceğini vurguladı. Yani, bir içerik üreticisi yayını sırasında bir oyuncuya karşı nefret söylemleri kullanırsa, bu durum oyun içindeki iletişimle olmasa dahi Riot, aynı şekilde ceza uygulayabilecek.

Riot Games, bu düzenleme ile birlikte topluluğu daha güvenli bir ortam hâline getirebilmeyi hedeflediklerini belirtti. Ancak şirket, sosyal medyadaki her paylaşımdan sorumlu tutulmayacağını açıkladı. Ceza yalnızca Riot oyunlarıyla ilgili içeriklerdeki olumsuz davranışlar üzerinden verilecek ve bu tür içerikler izlenerek gerektiğinde yaptırım uygulanacak.