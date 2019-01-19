Legolar şu hayattaki en inanılmaz şeylerden birisi olabilir. Yapabileceğiniz şeylerin neredeyse bir sınırı bulunmuyor. Bunun canlı örneğini de gerçek boyutlarda bir pickup yaparak göstermişler.

Araba üreticisi olan firmalar ağırlığı azaltmak ve yakıt ekonomisi artırmak için alüminyumdan, karbon fibere her türlü hafif materyali deniyor.

Bu pickup tamamen lego parçalarından (tam olarak 334544 tane lego parçası) yapıldı. 8 Şubat’ta çıkacak olan Lego 2: İkinci Bölüm isimli filmini desteklemek için, gerçeğiyle aynı boyutta bir Chevrolet Silverado 1500 LT Trail Boss modeli yapıldı. Yapılan bu model 2019 Detroit Auto Show’da sergilenecek. Ayrıca minyatür bir Chevrolet Silverado modeli de filmde yer alacak.

Model, 18 kişilik bir Lego Master Builders ekibi tarafından yapıldı. Gerçek boyutlu modeli yapan ekip, yaklaşık 2000 saat uğraştı. Bu kadar çok uğraşmalarının arkasındaki sebep, çok fazla detaya girmeleriydi. Mesela bu Chevrolet’in gerçekten çalışan farları var.

Gerçek Chevrolet Silverado yaklaşık 2200 kg iken lego pickup yaklaşık 1500 kg ağırlığa sahip. Belki de gerçek olan modelde bazı parçaları legodan yapmaları lazım hafifletmek için.

Tabii sadece filmi desteklemek ve gösteri amaçlı üretilen bir lego pickup olduğu için çalışan bir motor beklememek lazım. Gerçek versiyonunda 5.3 litrelik, 355 beygir üreten, V8 bir motor var.