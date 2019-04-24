Lenovo'nun 9. Nesil Intel İşlemcili Dizüstü Bilgisayarları

Çin merkezli teknoloji şirketi Lenovo, efsane Legion serisinin yeni modellerini ve IdeaPad L340'ı tanıttı.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerin biri olan Lenovo, şık görünmesinin yanında üst seviye oyuncu bilgisayarı olan Legion serisine büyük bir güncelleme getirdi. Nvidia'nın mobilleştirilmiş GeForce RTX grafik kartlarına da sahip olan Legion serisi, gücünü artık Intel'in 9. nesil yepyeni işlemcilerinden alıyor.

Oyun canavarı: Legion Y740

Legion oyuncu dizüstü bilgisayarı serisinin en üst modeli olmakla beraber Dolby Sound Radar destekli Dolby Atmos ses sistemlerine sahip olan Legion Y740; 9. nesil Intel Core i7 işlemciyle ve Nvidia GeForce RTX 2080 Max-Q ekran kartıyla birlikte geliyor.

144 Hz'lik, 1920x1080 çözünürlükte, NVIDIA G-Sync ve Dolby Vision desteğine, 15 ve 17 inçlik boyut seçeneğine sahip olan Legion Y740; 1.610 dolar fiyat etiketli bütçe dostu (!) versiyon olarak GeForce 1660 Ti grafik ara birimini içeren bir model seçeneğini de kullanıcılara sunuyor.

2.666 MHz değerinde çalışan 32 GB kapasiteli DDR4 RAM'e sahip olan Y740, adeta bir performans canavarı olarak karşımıza çıkıyor.

Arka aydınlatmalı Y7000p

Legion Y740 ile aynı işlemciye sahip olan Y7000p, Nvidia'nın GeForce RTX 2060 grafik kartını (GeForce GTX 1660 Ti veya 1650 tercihleriyle) kasasının içinde bulunduruyor. Y740'tan farklı olarak klavye arka aydınlatmasına sahip olan Y7000p, 300 nitlik parlaklığa erişebilen ekranıyla yoğun ışık altında çalışma olanağını kullanıcısına sunuyor.

Soğutma sisteminin daha verimli çalışması için termal iyileştirmelere sahip olan Legion Y7000p, 144 Hz'lik yenileme hızıyla beraber parlama önleyici IPS ekranıyla görenleri büyülüyor.

Legion Y540 ve IdeaPad L340'ın özellikleri neler?

~Lenovo IdeaPad L340

Lenovo'nun duyurduğu diğer dizüstü oyuncu bilgisayarları olan Legion Y540 ve IdeaPad L340'ın her ikisi de gücünü 9. nesil Intel Core i7 işlemciden alıyor. Y540'ın grafik ara birimi Nvidia GeForce RTX 2060 iken IdeaPad L340'ın grafik ara birimi (GPU) GeForce GTX 1650 olarak Lenovo tarafından belirlenmiş.

~Lenovo Legion Y540

Hem Legion Y540 hem de IdeaPad L340, kullanıcının tercihine göre 15 ve 17 inçlik versiyonlara sahip. Lenovo Legion Y540 burada farkını, sahip olduğu Lenovo Legion Coldfront çift fan soğutma teknolojisiyle ve Dolby Atmos destekleyen Harman Kardon ses sistemiyle ortaya koyuyor.