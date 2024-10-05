Lenovo, oyun tutkunlarına özel ekranı ve işlemcisiyle dikkat çeken yeni oyun tableti Lenovo Legion Y700'ü tanıtmaya hazırlanıyor.

Lenovo'nun yeni oyun tableti Legion Y700 2024'ün lansmanı, Singapur'un IMDA sertifikasyon sürecinde görülen bir listeleme ile onaylandı. Lenovo yeni oyun tableti ile rakiplerinden sıyrılmayı ve tabletler arasında en iyi oyun deneyimi sunan markalar arasındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Tabletin model numarası "TB321FU" olarak belirtilirken, bu numara daha önce Çin'de piyasaya sürülen Legion Y700 2024 ile aynı. Bu da Lenovo'nun global pazarda Çin modelinin yeniden markalanmış bir versiyonunu sunacağına işaret ediyor.

Lenovo Legion Y700 2024, özellikle mobil oyuncular için tasarlanmış kompakt bir oyun tableti olarak öne çıkıyor. 8,8 inç boyutundaki ekranı, 2560×1600 piksel çözünürlük ve 343 PPI piksel yoğunluğu sunarak, kullanıcılara son derece net ve ayrıntılı bir görüntü sağlıyor.

Ekranı kadar işlemcisi de dikkat çekici

Ayrıca 165Hz yenileme hızına sahip olan bu ekran, oyunlarda akıcı bir deneyim vadediyor. Yüksek renk doğruluğuna sahip DCI-P3 geniş renk gamı ve DeltaE < 1 değeri ile renkler de daha canlı ve gerçekçi. Lenovo Legion Y700, adının arkasındaki performansın gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alıyor. Bu güçlü işlemciye LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama teknolojisi eşlik ediyor.

Tablet, aşırı ısınmayı önlemek için 10.004 mm²'lik buhar odası içeren gelişmiş bir soğutma sistemi ile donatılırken, aynı anda hem şarj hem de kulaklık kullanımına imkan tanıyan çift USB-C bağlantı noktası, DP video çıkışı desteği ve çift hoparlör gibi özelliklerle her kullanıma uygun şekilde geliyor. Lenovo'nun ZUI 16.1 işletim sistemi ile çalışan tablet, 6.550 mAh kapasitesinde bir pile sahip ve 14,6 saate kadar video izleme, 8,9 saate kadar oyun oynama süresi sunabiliyor.

Şimdilik Lenovo Legion Y700 modelinin fiyatı ve çıkış tarihi belli değil ancak çok yakında Lenovo'nun yeni tableti resmî olarak duyurması bekleniyor.

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