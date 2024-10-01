Lenovo, akıllı telefonlarınız ve tabletlerinizle uyumlu şekilde çalışacak yeni kontrol cihazı Legion G7'yi tanıttı.

El konsolları her ne kadar günümüzde fazlasıyla revaçta olsa da bu döneme kadar birçok oyuncu harici kontrol cihazı tutucuları alarak mobil cihazlarına bağlamayı tercih ediyordu. Hatırlarsanız PUBG Mobile'ın ilk popülerleştiği dönem ciddi anlamda bir telefon tetiği satışı vardı.

Şimdi ise bu türde benzer ürünler üretilmeye devam ediyor ve bir yenisi Lenovo'dan geliyor. Lenovo bugün globalde yeni Legion G7 ürününü Çin'de piyasaya sürerken, hem akıllı telefonlar hem de tabletlerle uyumlu olan Legion G7, doğrudan bağlantı ve sıfır gecikme için dâhili bir USB-C kablosu ile birlikte geliyor.

Lenovo Legion G7 nasıl görünüyor?

Legion G7, geleneksel mekanik analoglara kıyasla gelişmiş hassasiyet ve dayanıklılık sunuyor. Ayrıca değiştirilebilir bir ön yüz plakasına sahip olan Legion G7, ABXY tuşlarının da özelleştirilmesine olanak tanıyor.

Lenovo'nun yeni ürünü, PC ve konsollardakine benzer bir oyun deneyimi için hall efektli analog tetikleyicilerin yanı sıra iki adet özelleştirilebilir arka tuş içeriyor. Dâhili USB-C kablosunun yanı sıra 3,5 mm ses jakı da içeriyor.

Lenovo Legion G7 bugün Çin'de 499 CNY (yaklaşık 71 dolar) fiyat etiketi ile ön siparişe sunuldu ancak ürünün yakın gelecekte ülkemiz de dâhil olmak üzere diğer bölgelerde de satışa sunulması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.