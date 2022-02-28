Lenovo, Mobile World Congress 2022 sırasında esti geçti. Lansman sırasında Lenovo, tam sekiz adet yeni dizüstü bilgisayar tanıttı. Gelin hepsinin özelliklerine bir göz atalım.

Bugün gerçekleştirilen Mobile World Congress 2022 kapsamında Lenovo, dizüstü bilgisayar severleri sevindirecek duyurularla geldi. Lansman sırasında Lenovo tam 8 adet yeni dizüstü bilgisayarını kullanıcıların beğenisine sundu.

Bu yeni Lenovo Ideapad dizüstü bilgisayarların hepsinde 12. nesil Intel işlemciler bulunuyor ve çoğu Chrome OS ya da Windows 11 işletim sistemine sahip. Ayrıca Thinkpad serisinde de güçlü işlemciler ve donaım özellikleri ile Lenovo yüksek performans vadediyor. Gelin Lenovo’nun tanıttığı dizüstü bilgisayarların hepsine bir göz atalım.

Mobile World Congress 2022’de tanıtılan Lenovo dizüstü bilgisayarları:

Lenovo IdeaPad Flex 5i ve 5

Lenovo IdeaPad Duet 5i

Lenovo IdeaPad Flex 5i Chromebook

Lenovo IdeaPad Flex 3i Chromebook

Lenovo IdeaPad Duet 3 Chromebook

Lenovo IdeaPad Gaming 3

Lenovo ThinkPad X13s

Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5

Lenovo IdeaPad Flex 5i ve 5

Lenovo IdeaPad Flex 5i ve 5 aslına bakarsanız aynı dizüstü bilgisayarlar, tek farkları birinde Intel birinde AMD işlemci bulunuyor. Cihazların fiyat aralığı ise konfigürasyona göre 619 dolar ile 899 dolar arasında.

Ekran: 14 veya 16 inç, Full HD+ (1920 x 1200), 2,2K (2240 x 1400), ve 2,8K (2880 x 1800)

14 veya 16 inç, Full HD+ (1920 x 1200), 2,2K (2240 x 1400), ve 2,8K (2880 x 1800) İşlemci: 10 çekirdekli ve 12 iş parçacıklı 12. nesil Intel Core i7-1255U veya AMD Ryzen 7 5700U

10 çekirdekli ve 12 iş parçacıklı 12. nesil Intel Core i7-1255U veya AMD Ryzen 7 5700U RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 1 TB SSD

1 TB SSD İşletim Sistemi: Windows 11

Windows 11 Port: USB Type-C (Thunderbolt 4), USB Type-A, HDMI, Kart okuyucu, 3,5mm Jak girişi

Lenovo IdeaPad Duet 5i

Hem tablet hem dizüstü bilgisayar olabilen Lenovo IdeaPad Duet 5i, Windows 11 işletim sistemi dahili olarak geliyor. Ayrıca cihazda Lenovo Active Pen desteği de bulunmakta. Fiyat etiketi 749 dolar olacak.

Ekran: 12 inç Quad HD+ (2560 x 1600)

12 inç Quad HD+ (2560 x 1600) İşlemci: 10 çekirdekli ve 12 iş parçacıklı 12. nesil Intel Core i7-1255U

10 çekirdekli ve 12 iş parçacıklı 12. nesil Intel Core i7-1255U RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 1 TB HDD

1 TB HDD İşletim Sistemi: Windows 11

Windows 11 Port: USB Type-C (3.2), 3,5mm Jak girişi

Lenovo IdeaPad Flex 5i Chromebook

Lenovo IdeaPad Flex 5i Chromebook, adından da anlayabileceğiniz gibi Chrome OS işletim sistemine sahip bir tablet + dizüstü bilgisayar. Laptop, 499 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

Ekran: 14 inç Full HD+ (1920 x 1200)

14 inç Full HD+ (1920 x 1200) İşlemci: 12. nesil Intel Core i5-1235U

12. nesil Intel Core i5-1235U RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 512 GB SSD

512 GB SSD İşletim Sistemi: Chrome OS

Chrome OS Port: USB Type-C (3.2), USB Type-A, kart okuyucu, 3,5mm Jak girişi

Lenovo IdeaPad Flex 3i Chromebook

Lenovo IdeaPad Flex 3i Chromebook ise Flex 5i’nin daha bütçe dostu olan versiyonu. Boyut konusunda daha büyük ancak donanım bakımından daha mütevazı. Fiyatı 399 dolar olacak.

Ekran: 15,6 inç Full HD+ (1920 x 1200)

15,6 inç Full HD+ (1920 x 1200) İşlemci: Celeron N6000 3,3 GHz

Celeron N6000 3,3 GHz RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB SSD

128 GB SSD İşletim Sistemi: Chrome OS

Chrome OS Port: USB Type-C (3.2), USB Type-A, kart okuyucu, HDMI, 3,5mm Jak girişi

Lenovo IdeaPad Duet 3 Chromebook

Daha kompakt bir tasarım isteyenler için tasarlanan Lenovo IdeaPad Duet 3 Chromebook, tek şarj ile 12 saat gidebilen bir batarya süresine sahip. Fiyatı ise 400 dolar olacak.

Ekran: 11 inç 2K ekran (2240 x 1400)

11 inç 2K ekran (2240 x 1400) İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2

Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB SSD

256 GB SSD İşletim Sistemi: Chrome OS

Chrome OS Port: USB Type-C (3.2),

Lenovo IdeaPad Gaming 3i ve 3

Tabii ki lansmanda tanıtılan laptoplardan listemize eklediklerimiz şu ana kadar iş bilgisayarlarıydı. Lenovo oyuncuları da düşünmüş, işte karşınızda fiyat aralığı konfigürasyona göre 929 dolar ile 1.489 dolar arasında değişen Lenovo IdeaPad Gaming 3 ve 3i.

Ekran: 15 inç Quad HD (2560 x 1440) ya da 16 inç Quad HD+ (2560 x 1600) 165 Hz ekran yenileme hızı

15 inç Quad HD (2560 x 1440) ya da 16 inç Quad HD+ (2560 x 1600) 165 Hz ekran yenileme hızı Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 6 GB ya da GeForce RTX 3050 Ti 4 GB

NVIDIA GeForce RTX 3060 6 GB ya da GeForce RTX 3050 Ti 4 GB İşlemci: Intel Core i7-12700H ya da AMD Ryzen 7 6800H

Intel Core i7-12700H ya da AMD Ryzen 7 6800H RAM: 32 GB DDR4 3.200 MHz ya da DDR5 4.800 MHz

32 GB DDR4 3.200 MHz ya da DDR5 4.800 MHz Depolama: 1 TB SSD

1 TB SSD İşletim Sistemi: Windows 11

Windows 11 Port: USB Type-C, USB Type-A, HDMI, 3,5 mm Jak girişi,

Lenovo ThinkPad X13s

Lenovo’nun efsane serisi ThinkPad’in de yeni modelleri tanıtıldı. İlki 28 saat batarya süreli Lenovo ThinkPad X13s.

Ekran: 13,3 inç

13,3 inç İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3

Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5

Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5, sahip olduğu donanımlarla birlikte dolar bazında bile pahalı bir fiyata geliyor: 2.049 Dolar.

Ekran: 16 inç, 4K, 165 Hz

16 inç, 4K, 165 Hz Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti İşlemci: 12. nesil Intel Core i9

12. nesil Intel Core i9 RAM: DDR5 32 GB

DDR5 32 GB İşletim Sistemi: Windows 11

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