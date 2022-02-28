Bugün gerçekleştirilen Mobile World Congress 2022 kapsamında Lenovo, dizüstü bilgisayar severleri sevindirecek duyurularla geldi. Lansman sırasında Lenovo tam 8 adet yeni dizüstü bilgisayarını kullanıcıların beğenisine sundu.
Bu yeni Lenovo Ideapad dizüstü bilgisayarların hepsinde 12. nesil Intel işlemciler bulunuyor ve çoğu Chrome OS ya da Windows 11 işletim sistemine sahip. Ayrıca Thinkpad serisinde de güçlü işlemciler ve donaım özellikleri ile Lenovo yüksek performans vadediyor. Gelin Lenovo’nun tanıttığı dizüstü bilgisayarların hepsine bir göz atalım.
Mobile World Congress 2022’de tanıtılan Lenovo dizüstü bilgisayarları:
- Lenovo IdeaPad Flex 5i ve 5
- Lenovo IdeaPad Duet 5i
- Lenovo IdeaPad Flex 5i Chromebook
- Lenovo IdeaPad Flex 3i Chromebook
- Lenovo IdeaPad Duet 3 Chromebook
- Lenovo IdeaPad Gaming 3
- Lenovo ThinkPad X13s
- Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5
Lenovo IdeaPad Flex 5i ve 5
Lenovo IdeaPad Flex 5i ve 5 aslına bakarsanız aynı dizüstü bilgisayarlar, tek farkları birinde Intel birinde AMD işlemci bulunuyor. Cihazların fiyat aralığı ise konfigürasyona göre 619 dolar ile 899 dolar arasında.
- Ekran: 14 veya 16 inç, Full HD+ (1920 x 1200), 2,2K (2240 x 1400), ve 2,8K (2880 x 1800)
- İşlemci: 10 çekirdekli ve 12 iş parçacıklı 12. nesil Intel Core i7-1255U veya AMD Ryzen 7 5700U
- RAM: 16 GB
- Depolama: 1 TB SSD
- İşletim Sistemi: Windows 11
- Port: USB Type-C (Thunderbolt 4), USB Type-A, HDMI, Kart okuyucu, 3,5mm Jak girişi
Lenovo IdeaPad Duet 5i
Hem tablet hem dizüstü bilgisayar olabilen Lenovo IdeaPad Duet 5i, Windows 11 işletim sistemi dahili olarak geliyor. Ayrıca cihazda Lenovo Active Pen desteği de bulunmakta. Fiyat etiketi 749 dolar olacak.
- Ekran: 12 inç Quad HD+ (2560 x 1600)
- İşlemci: 10 çekirdekli ve 12 iş parçacıklı 12. nesil Intel Core i7-1255U
- RAM: 16 GB
- Depolama: 1 TB HDD
- İşletim Sistemi: Windows 11
- Port: USB Type-C (3.2), 3,5mm Jak girişi
Lenovo IdeaPad Flex 5i Chromebook
Lenovo IdeaPad Flex 5i Chromebook, adından da anlayabileceğiniz gibi Chrome OS işletim sistemine sahip bir tablet + dizüstü bilgisayar. Laptop, 499 dolar fiyat etiketine sahip olacak.
- Ekran: 14 inç Full HD+ (1920 x 1200)
- İşlemci: 12. nesil Intel Core i5-1235U
- RAM: 8 GB
- Depolama: 512 GB SSD
- İşletim Sistemi: Chrome OS
- Port: USB Type-C (3.2), USB Type-A, kart okuyucu, 3,5mm Jak girişi
Lenovo IdeaPad Flex 3i Chromebook
Lenovo IdeaPad Flex 3i Chromebook ise Flex 5i’nin daha bütçe dostu olan versiyonu. Boyut konusunda daha büyük ancak donanım bakımından daha mütevazı. Fiyatı 399 dolar olacak.
- Ekran: 15,6 inç Full HD+ (1920 x 1200)
- İşlemci: Celeron N6000 3,3 GHz
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB SSD
- İşletim Sistemi: Chrome OS
- Port: USB Type-C (3.2), USB Type-A, kart okuyucu, HDMI, 3,5mm Jak girişi
Lenovo IdeaPad Duet 3 Chromebook
Daha kompakt bir tasarım isteyenler için tasarlanan Lenovo IdeaPad Duet 3 Chromebook, tek şarj ile 12 saat gidebilen bir batarya süresine sahip. Fiyatı ise 400 dolar olacak.
- Ekran: 11 inç 2K ekran (2240 x 1400)
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB SSD
- İşletim Sistemi: Chrome OS
- Port: USB Type-C (3.2),
Lenovo IdeaPad Gaming 3i ve 3
Tabii ki lansmanda tanıtılan laptoplardan listemize eklediklerimiz şu ana kadar iş bilgisayarlarıydı. Lenovo oyuncuları da düşünmüş, işte karşınızda fiyat aralığı konfigürasyona göre 929 dolar ile 1.489 dolar arasında değişen Lenovo IdeaPad Gaming 3 ve 3i.
- Ekran: 15 inç Quad HD (2560 x 1440) ya da 16 inç Quad HD+ (2560 x 1600) 165 Hz ekran yenileme hızı
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 6 GB ya da GeForce RTX 3050 Ti 4 GB
- İşlemci: Intel Core i7-12700H ya da AMD Ryzen 7 6800H
- RAM: 32 GB DDR4 3.200 MHz ya da DDR5 4.800 MHz
- Depolama: 1 TB SSD
- İşletim Sistemi: Windows 11
- Port: USB Type-C, USB Type-A, HDMI, 3,5 mm Jak girişi,
Lenovo ThinkPad X13s
Lenovo’nun efsane serisi ThinkPad’in de yeni modelleri tanıtıldı. İlki 28 saat batarya süreli Lenovo ThinkPad X13s.
- Ekran: 13,3 inç
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5, sahip olduğu donanımlarla birlikte dolar bazında bile pahalı bir fiyata geliyor: 2.049 Dolar.
- Ekran: 16 inç, 4K, 165 Hz
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti
- İşlemci: 12. nesil Intel Core i9
- RAM: DDR5 32 GB
- İşletim Sistemi: Windows 11
Yeni Lenovo Laptop’lar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.