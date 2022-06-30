İkinci el ilan uygulaması Letgo’da piyasa fiyatının çok altına elektrikli scooter ilanları açan bir dolandırıcının yazışmaları Ekşi Sözlük’te paylaşıldı. Sözlük yazarının aktardığı yazışmalara göre cezai yaptırımlardan da hiç korkmayan dolandırıcının yüzsüz mesajları trajikomik bir tabloyu gün yüzüne çıkarıyor.

İhtiyaçlarınızı karşılamak için ikinci el ürünlerin satıldığı pazaryeri uygulamalarını kullanıyor musunuz? Şüphesiz bu alandaki en popüler uygulama Letgo, her ne kadar aradığınızı bulmaya yardımcı olsa da bazı fırsatçılar, pek çok site ve uygulama gibi Letgo’yu da dolandırıcılık için mesken tutmuşlar…

Ekşi Sözlük yazarı jerrysiz tom, sözlükte açtığı “letgodaki samimi dolandırıcı” başlığı altında bir arkadaşının dolandırıcıyla yaptığı yazışmaları paylaştı. Yazarın iddialarına göre piyasa fiyatı 12 bin TL olan elektrikli scooter’ı Letgo’da açtığı sahte ilanla 2 bin ila 2 bin 500 TL’ye pazarlayan dolandırıcı, açtığı ilan ve hesaplar şikayetlerle kapatılmasına rağmen yılmadan yeni hesaplar ve ilanlar açarak insanları kandırmaya devam etmiş.

Letgo dolandırıcısının samimi(!) yazışmaları: Her şey o klasik soruyla başlıyor, ancak bir tuhaflık var; ilan Ankara'da, dolandırıcı Ordu'da...

Dolandırıcının açtığı diğer hesapları şikayet eden kullanıcı kendisini tanıyor ve yüzsüzlükler silsilesi başlıyor:

Vitesi artıran dolandırıcı insanları kandırarak elde ettiği haksız kazancın miktarını söylüyor:

"Şimdi kim kimi seviyor"

Ne gördük biz şimdi?

Aslında bu tip dolandırıcılık girişimlerini anlamanın birden fazla yolu var. He ne kadar profil resimlerinden "başka ilanlar da açayım da organik dursun" düşüncesine kadar ince işlenen girişimler de olsa bir ürünün fiyatı, piyasanın çok altındaysa öyle hemen atlayıp para göndermemek gerekiyor.

İkinci el dolandırıcılarının en çok tercih ettikleri yöntemlerden birisi orada bulunmamalarına rağmen büyükşehirlerde ilan açmak, bu sayede daha çok talep alıyorlar ve potansiyel müşteri sayısını artırıyorlar. Düşük fiyat detayı da sadece "ucuzluk" algısından kazandırmıyor, aynı zamanda sahte ilanın üst sıralarda çıkmasını sağlıyor. Yani ürünün gerçek fiyatını bilmeyen insanlar da bu sebeple kandırılmaya çok açık. Bu sebeple siz siz olun, ikinci el alacağınız bir ürünün gerçek piyasa fiyatını iyi araştırın.

Bu dolandırıcılardan birine karşı dava açtığımız videoyu da izleyebilirsiniz: