Premium otomobil üreticisi Lexus, tamamen elektrikli SUV modeli UX 300e'yi Türkiye'de satışa çıkardı.

Premium otomobilleriyle bilinen Lexus, Türkiye'de gittikçe büyüyen elektrikli otomobil pazarına yeni bir araç getiriyor. Firmanın tamamen elektrikli SUV modeli olan UX 300e Türkiye'ye geldi. Aracın Türkiye fiyatı ise 1 milyon 750 bin TL'den başlayacak. Aracın yanında bir de ev tipi şarj ünitesi hediye edilecek.

Aslında bu şarj ünitesi araç için oldukça önemli zira aracın teknik özelliklerine baktığımızda, CHAdeMO hızlı şarj standardına sahip olduğunu görüyoruz. Bu bağlantı Türkiye'de çok az noktada yer alıyor. Yani ev tipi şarj cihazı, aracı kullanmak için büyük önem taşıyor. Öte yandan bu durum, araca olan talebi etkileyebilir.

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Lexus UX 300e, Türkiye'de Executive ve Exclusive olmak üzere iki farklı donanım seviyesine sahip olarak geldi. Executive versiyonun fiyatı 1 milyon 750 bin lira olurken Exclusive versiyon ise 1 milyon 920 bin TL'den satılacak. C-SUV sınıfındaki araç 150kW güç üreten bir güç ünitesine sahip ve tork değeri de 300Nm'yi buluyor.

UX300e'nin açıklanan teknik özelliklerine göre seyir menzili 441/442 kilometreye ulaşabiliyor. Akü kapasitesi 72,8 kWh olarak açıklanırken aracın enerji tüketimi ise 100 kilometrede 16,9/16,8 kWh. Bu modelin boyu yalnızca 4,5 metre ve SUV kategorisi için küçük bir şehir modeli. Öte yandan aracın benzinli ve hibrit modellerden daha hızlı olduğu da belirtiliyor.