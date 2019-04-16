Lexus'un VIP Minibüsü, Şangay Otomobil Fuarı'nda Tanıtıldı

Çin'in Şangay şehrinde düzenlenen Şangay Otomobil Fuarı'nın başlamasıyla Lexus'un yeni ürettiği lüks minibüsü Lexus LM tanıtıldı.

Japonya merkezli otomobil şirketi Toyota'ya bağlı olarak üretimlerine devam eden Lexus, otomobil sektöründen sonra şimdi de minibüs sektörüne giriyor. Tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Lexus LM, bugün başlayan Şangay Otomobil Fuarı'ında ziyaretçilerini bekliyor.

Keskin hatlara sahip olan minibüsün ön ızgarası BMW'nin yeni ızgara modelini akıllara getiriyor. Ayrıca aracın pek çok yerinde kullanılan krom kaplamalarla minibüsün görünümü daha da zenginleştirilmiş.

Aracın iç tasarımı ise 4 kişilik zengin bir oturma alanı sunuyor. Lüks dizaynıyla dikkatleri üzerine çeken minibüs, şoförlü araç sahipleri için oluşturulmuş. Koltuk sayısında seçenekler sunuluyor, dilerseniz 7 koltuklu hale getirerek teslim ediliyor. Araçta kullanılan süspansiyon sistemi sayesinde ise yoldaki tümseklerin yolcular tarafından hissedilmemesi için önlemler alınmış durumda. 26 inç ekrana sahip olan minibüste buzdolabı detayı da düşünülmüş özellikler arasında.

Aracın iki farklı motor seçeneği bulunuyor. 3.5 litrelik yakıtlı ya da 2.5 litrelik dört silindire sahip elektrikli model arasında seçim yapabileceğiniz Lexus LM'de, yalnızca iki renk seçeneği mevcut. Siyah ve beyaz olarak üretilen aracın fiyatları ise henüz belirlenmedi.