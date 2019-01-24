LG’nin henüz ismi dahi bilinmeyen, 5G destekli ilk telefonu 24 Şubat’ta Mobile World Congress’de tanıtılacak. Telefonda Snapdragon 855 işlemci kullanılacak.

Şubat ayında İspanya’nın Barselona kentinde yapılacak olan Mobile World Congress etkinliğinde pek çok telefon tanıtılacak. Etkinlikte LG’nin de iddialı ürünleri yer alacak.

LG’nin yeni telefonlarından birisi, 5G bağlantı desteğine, buhar bölmesine, Snapdragon 855 işlemciye ve 4000 mAh bataryaya sahip olan bir telefon olacak.

Buhar bölmesinin ısınmaya karşı cihazı daha iyi koruyacak bir teknoloji olduğu söyleniyor. Ayrıca cihazdaki işlemcinin bir önceki nesilden %45 daha hızlı olacağı iddia ediliyor.

Güney Koreli firma, bu telefonun büyük boyutlu içerik tüketen kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretildiğini söylüyor. Yeni telefon muhtemelen önce Güney Kore, Kuzey Amerika ve Avrupa’da satışa sunulacak. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında bir açıklama yapan LG, ABD’li operatör Sprint ile birlikte 5G telefonların satışına yönelik planlarından bahsetmişti. Buna göre firmanın amacı, 2019’un ilk yarısında ABD’de 5G destekli telefonları piyasaya sürmek.

LG etkinlikte çeşitli segmentlerden telefonlar tanıtacak. Bu telefonlar arasında LG G8 de bulunuyor.