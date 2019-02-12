  • Saf Android ile Gelen LG Q9 One - Fiyatı ve Özellikleri

Saf Android ile Gelen Eski Moda Amiral Gemisi LG Q9 One Duyuruldu

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LG, eski moda amiral gemisi özelliklere sahip yeni akıllı telefonu LG Q9 One'ı ülkesi Güney Kore'de düzenlenen lansman etkinliği ile duyurdu.

Güney Koreli teknoloji devi LG, Q sersinin en yeni modeli olan LG Q9 One’ı resmi olarak tanıttı. Çentikli tasarımı sayesinde kullanıcılara oldukça yüksek bir ekran/gövde oranı sunan cihaz, QHD+ ekranı sayesinde de özellikle video ve oyunlarda üst düzey görüntü kalitesi sağlamayı başarıyor.
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Kutudan Android Pie işletim sistemi ile birlikte çıkan LG Q9 One, adından da anlaşılabileceği gibi Android One platformuna üye bir cihaz. Q9 One’ın tek bir arka kamerası ve bu arka kameranın altına konumlandırılmış fiziksel bir parmak izi tarayıcısı bulunuyor. Bu tarayıcı aynı zamanda Google Asistan’ı uyandırmak için de kullanılıyor.

LG Q9 One

  • Snapdragon 835  işlemci
  • 4GB RAM, 64GB depolama
  • 6,1 inç QHD+ 1440x3120 piksel ekran
  • 16MP, f/1.6 diyaframlı arka kamera
  • 8MP ön kamera
  • 3.000mAh batarya
  • Bluetooth v5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, FM radio
  • IP68 ve MIL-STD-810G sertifikası
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Lansmanı Güney Korede gerçekleşen LG Q9 One’ın hangi pazarlarda satışa sunulacağı bilinmese de şu an için yalnızca LG’nin anavatanında satışa sunulacağını söyleyebiliriz. Cihazın yerel fiyatı yaklaşık 2.815 TL olarak açıklandı.

Kaynak : https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/lg-q9-one-android-one-phone-with-16-megapixel-camera-launched-price-specifications-1992071
Etiketler: lg q9 one
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