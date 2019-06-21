LG önümüzdeki dönemlerde piyasaya süreceği yeni amiral gemisi G9 ThinQ'in geliştirme işlemlerini sürdürüyor. Bizde LG'nin bu modelinde olması beklenen özelliklerini sizler için derledik.

Güney Kore'nin önde gelen teknoloji üreticilerinden LG, şu sıralar yeni akıllı telefonu G9 ThinQ üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. LG her ne kadar konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınsa da bugüne kadar LG'nin bu modeliyle ilgili çok sayıda bilgi ortaya çıktı. Ortaya çıkan bu bilgiler kesin olmamakla birlikte, en azından LG G9 ThinQ'ten ne bekleyebileceğimizi ortaya koyuyor. İşte LG G9 ThinQ'in sahip olması beklenen o özellikleri;

OLED Ekran Tasarımı ve Ön Kamera

LG'nin akıllı telefonlarında kullandığı OLED ekranlar ne yazıkki Samsung'un Süper AMOLED ekranlarına hiçbir zaman yetişemedi. LG'de bunun farkındaydı ve ekranla ilgili çalışmalarını tamamladıktan sonra yukarıdaki görsele benzer bir ekran yapısının patentini aldı. 2018'in sonunda alınan bu patentin hangi telefon için kullanılacağı elbette bilinmiyordu. Bu neredeyse çerçevesiz olan delikli ekran tasarımı, LG G9 ThinQ'in sahip olması beklenen özelliklerinden sadece bir tanesi. Bu ekrana ek olarak LG'nin müşterilerini şaşırtacak olan bir ekran tasarımı ise ekran altında bulunan bir ön kameraya sahip olan ekran. LG'nin bunu yapabilecek Ar-Ge kapasitesi var ancak şirket bu özelliği kullanmaya değer bulur mu bilinmiyor.

Çok Yönlü ve Çok Sayıda Arka Kamera

Böyle bir kamera yapısını düşünmemizin sebebi de elbette LG'nin geçmiş dönemlerde almış olduğu 16 kameralı bir arka kamera patenti. Bu patentte akıllıra LG G9 ThinQ'in en az 4'lü kamerayla gelme olasılığını fazlasıyla olası kılıyor. Alınan patentte 16 kameranın farklı açılara görebilecek şekilde tasarlanmış olması da LG G9 ThinQ'in en az dörtlü arka kamera kurulumunun farklı açıları odaklayabilecek kapasitede geliştirilmesini düşüncesini ön plana çıkarıyor. 16 arka kamera olur mu bilinmez ancak LG G9 ThinQ'te 4'lü arka kamera kurulumunu görmemiz fazlasıyla olası.

Bu patentin en büyük özelliklerinden bir tanesi, tüm sensörlerin aynı anda kayıt işlemi yapabilmesi. Programlarla desteklenen bu kamera sensörleri, günümüz arka kameralarına oranla çok daha detaylı ve geniş bir alanı fotoğraflayabilir.

Arayüzde Yapılacak Değişiklikler

LG G8 ThinQ modelini Android 9 ile piyasaya sürmüş olsa da ne yazıkki kullancılar Android 9'un pek çok yeniliğini tam manasıyla kullanamadılar. Hal böyle olunca da LG'ye tepkiler gecikmedi. LG'nin de bu konuyu önemseyeceğini düşünüyoruz ve arayüzde ciddi iyileştirmeler yapacağını ümit ediyoruz. Arayüzün yanı sıra OLED ekrana sahip olacak olan LG G9 ThinQ'in karanlık mod desteğinin olması da muhtemel görünüyor.

Kulaklık Girişi

Kulaklık girişi son dönemlerde yavaş yavaş değişiyor. Akıllı telefon üreticileri klasikleşmiş olan 3.5 mm'lik kulaklık girişleri yerine USB-C tipinde kulaklıkları kullanmayı tercih etmeye başladılar. Ancak bu durum kullanıcıları ikiye bölmüş durumda. Bazı kullanıcılar bu girişin kaldırılmasının telefonun inceliği için bir özgürlük olacağını düşünseler de Samsung bile 3.5 mm'lik kulaklık girişlerinden vazgeçmiş durumda değil. LG'nin de bu durumu devam ettireceğini düşünüyoruz.

LG'nin önümüzdeki dönemlerde piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni akıllı telefonu için beklenen özellikler şimdilik bu kadar. LG'nin bu beklentileri karşılayıp karşılamayacağı ve daha büyük bir süprizle gelip gelmeyeceğini görmemiz için de şirket tarafından yapılacak olan açıklamaları beklememiz gerekiyor.