LG K12+'ın Teknik Özellikleri ve Fotoğrafları Ortaya Çıktı

LG'nin G8 ThinQ modelini tanıtmaya hazırlandığı Mobil Dünya Kongresi MWC 2019 öncesi, LG K12+ adında yeni bir modelin teknik detayları ortaya çıktı. İddialara göre LG, bu cihazın da lansmanını MWC 2019'da yapabilir.

Mobil Dünya Kongresi MWC 2019, akıllı telefon üreticilerinin yeni modellerini tanıttığı birçok etkinliğe sahne olacak. 25 Şubat'ta Barselona'da düzenlenecek kongrede LG G8 ThinQ amiral gemisiyle karşımıza çıkacak olan LG, bir sürprize imza atabilir. Tiger Mobiles tarafından bugün paylaşılan bir haber, LG'nin K12+ adında giriş seviyesi bir cihaz üzerinde çalıştığını gösteriyor.

720 x 1440 piksel HD+ çözünürlüğe sahip bir ekrana sahip olacağı iddia edilen LG K12+'ın ekran boyutu hakkında bir detay paylaşılmadı fakat ekran çözünürlüğüne bakacak olursak çentiksiz 18:9 en boy oranına sahip bir ekranla karşılaşabiliriz. LG K12+'ın render görüntüsünün de paylaşıldığı haberde, cihazın kalın çerçevesi dikkat çekiyor.

LG K12+'ın teknik detaylarını incelersek; Vivo Y93S, Nokia 3.1, Xiaomi Redmi 6 gibi giriş seviyesi cihazlarda kullanılan ve Helio P22 olarak bilinen MediaTek MT6762 yonga seti bizleri karşılıyor. 3 GB RAM'e sahip olacağı iddia edilen cihazın, Android 8.1 Oreo kullanacağı belirtiliyor.

LG K12+ modelinin, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında tanıtılan LG K11+'ın devamı olacağı düşünülüyor. MediaTek MT6750 işlemci ve 2 GB / 3 GB RAM seçeneğiyle satışa sunulan LG K11+, 13 MP + 8 MP çözünürlüklerinde ikili arka kamera setine sahipti. 5 MP ön kamerası ve 3.000 mAh bataryasıyla dikkat çeken LG K11+, bazı pazarlarda LG K11α olarak tanıtılmıştı.

Uygun fiyatla satışa çıkması beklenen cihazın, kendi segmentinde fiyat/performans karşılaştırmalarında iyi bir sıralama elde etmesi bekleniyor. LG'nin iddialarda olduğu gibi LG K12+'ı MWC 2019'da tanıtıp tanıtmayacağını önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.