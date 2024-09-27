Sony'nin geçtiğimiz gün 12.300 adet satışa sunduğu ve saniyeler içerisinde tükenen PS5 Pro, eBay'in bitki örtüsü hâline dönmüş durumda.

Sony'nin PlayStation'ın 30. yıl dönümüne özel olarak ürettiği PS1 temalı PS5 Slim ve PS5 Pro, geçtiğimiz gün yalnızca 12.300 adet olacak şekilde ön siparişe açılmıştı ancak herkesin tahmin ettiği gibi ön siparişler saniyeler içerisinde tükendi. Bugün ise ön sipariş veren kullanıcılar eBay'de dolup taştı.

Sony'nin 959 sterlin fiyatıyla geçtiğimiz gün ön siparişe açtığı 30. yıl dönümü özel paketi, PS1 teması nedeniyle çok beğenilmişti. Sony'nin bu ve benzeri sınırlı üretimleri ciddi bir talep görüyor ve bunun altında yatan asıl neden insanların yatırım yapmaya olan ihtiyacı.

PS1 temalı PS5 Pro için artık servet gerekebilir

Karaborsacılar daha paket ön siparişe açılmadan fahiş fiyatlara eBay'de ilan açmış, bu ilanlar eBay tarafından hızla kaldırılmıştı. Bugün ise eBay'e bakıldığında 2.000 sterlin'den 9.000 sterlin'e kadar sayısız ilanla karşılaşmak mümkün.

Bu tarz özel sürümler gelecekte çok daha değerli olduğundan, şimdiden bu fiyatlara çıkmış olması çıkabilecekleri maksimum seviyeyi düşündürmüyor değil ancak Sony artık üretimini ve satışını yapmayacağından koleksiyonerlerin ciddi bir servet harcaması gerekecek.

Yıl dönümü paketi tükenmiş olsa da standart PS5 Pro hâlâ PlayStation Direct üzerinden satılıyor. PS5 Pro, 2 TB SSD, DualSense kontrol cihazı ve PS5'te olduğu gibi Astro's Playroom'un önceden yüklenmiş bir kopyasını içeriyor. Dikey standını ise ne yazık ki ayrı olarak satın almanız gerekiyor.

Peki siz PS1 temalı PS5'ler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.