Bir dönemin popüler MP3 indirme programı olan LimeWire, NFT platformu olarak mayıs ayında geri döneceğini açıkladı.

Türkiye’nin internetle yeni yeni tanıştığı zamanlarda bütün dünyayı kasıp kavuran LimeWire, resmi olarak p2p bir servis olmasına rağmen bütün dünya onu döneminin en popüler MP3 indirme uygulaması olarak biliyor.

Zamanla teknolojiye ayak uyduramayan ve tarihin tozlu raflarına kaldırılan LimeWire, tabiri caizse sahalara yeniden dönüyor. Ancak bu kez MP3 yerine NFT satacak.

OpenSea platformuna rakip olacak

MP3 indirme yerine NFT satış platformu olarak küllerinden doğacak olan LimeWire, kullanıcıların rahatlıkla NFT satabileceği ve satın alabileceği bir platform olmayı hedefliyor. Şirket başlangıç için köklerine dönerek ‘müzik odaklı NFT’ler satmak istediklerini açıkladı.

Şirket ayrıca NFT satışında son kullanıcıların karşılaştığı birçok teknik sorunu da ortadan kaldıracağını açıkladı. LimeWire müzik odaklı NFT’leri ve bu teknik sorunları çözme iddiası ile şimdiden OpeanSea’ye ciddi bir rakip olacak gibi duruyor.

Önümüzdeki mayıs ayında çıkış yapacak olan LimeWire, eskiden korsan MP3 indirilmesine imkân sağlayan bir platform olarak bilinirken bundan sonra bir NFT platformu olarak bilinmek istediklerini ifade etti. Fakat pek çok kullanıcı, LimeWire’ın eskiden içinde bulunan spyware virüsleri nedeniyle bu platforma güvenmenin çok zor olduğunu söylüyor.