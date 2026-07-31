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LinkedIn, Yapay Zekâ İçeriklerine Savaş Açtı: “Yapay Zekâ Çöpü” Butonu Eklendi

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LinkedIn, platformdaki yapay zekâ ürünü düşük kaliteli paylaşımlarla mücadele etmek amacıyla kullanıcıların içerikleri "AI slop" (yapay zekâ çöpü) olarak bildirmesini sağlayacak yeni bir buton devreye soktu.

LinkedIn, Yapay Zekâ İçeriklerine Savaş Açtı: “Yapay Zekâ Çöpü” Butonu Eklendi
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yapay zekâ teknolojileri her geçen gün daha da gelişmiş hâle gelse de bu teknolojilerle oluşturulan kalitesiz görüntüler maalesef hâlâ büyük bir problem. Aklnıza gelebilecek her türden platformda “yapay zekâ çöpü” olarak adlandırılan bu tarz içerikleri görüyoruz. İş platformu LinkedIn de bunlardan biriydi. Şimdi ise firmadan bu konuda ilginç bir hamle geldi.

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LinkedIn, platformun akışını dolduran ve kullanıcıların tepkisini çeken düşük kaliteli yapay zekâ içerikleriyle mücadele etmek için düğmeye bastı. Şirket, platforma kullanıcıların bir gönderinin yapay zekâ tarafından yazıldığını düşünmeleri durumunda tıklayabilecekleri yeni bir şikâyet butonu eklendi.

İçerikten Görseller

LinkedIn, Yapay Zekâ İçeriklerine Savaş Açtı: “Yapay Zekâ Çöpü” Butonu Eklendi
linkedic

“İnsanlar LinkedIn’e gerçek insanlarla bağlantı kurmaya geliyor”

linkedic

LinkedIn yöneticisi Hari Srinivasan, popüler sosyal ağın bu tür sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek konunun kendileri için en öncelikli başlıklardan biri olduğunu ifade etti. Srinivasan, insanların LinkedIn'e gerçek insanlarla bağlantı kurmak, fikirlerini ve tecrübelerini paylaşmak için geldiğini vurguladı. Yeni “AI Slop” butonu da düşük kaliteli yapay zekâ içerikleri engelleyerek kullanıcılara daha iyi deneyim sunmayı amaçlıyor.

Butonun yanı sıra şirket, otomasyon savunmalarına yatırım yaparak günlük yüz binlerce otomatik yorum girişimini engellediklerini de ekledi. Ayrıca gönderilerin yapay zekâ ürünü olup olmadığını tespit etmek için yeni sınıflandırıcılar devreye sokuyor; böylece ağ dışından gelen öneri akışlarında bu tür içeriklerin görülme sıklığı azaltılıyor. Kullanıcıların gönderilerinin yapay zekâ ağırlıklı olması durumunda ise panelleri üzerinden özel olarak uyarılacağı belirtiliyor.

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