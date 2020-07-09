Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor üretimi sırasında açığa çıkan lityumun geri kazanımını sağlayan yeni bir tekniğin geliştirildiğini açıkladı. Bu tekniğin kısa bir süre içerisinde hayata geçeceğini ifade eden Dönmez, ilk etapta yıllık 10 ton lityum elde edileceğini söylüyor.

Türkiye'nin en değerli kaynaklarından bir tanesi bor madeni. Dünyadaki toplam rezervin ciddi bir bölümü Türkiye'de bulunan maden, hemen her sektör için büyük ve kritik bir önem arz ediyor. Ülkemiz de bu madeni mümkün olan en yüksek verimde değerlendirebilmek için gerekli çalışmaları yürütüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in son açıklamaları ise bor madeninin çok önemli bir noktada daha kullanılacağını gözler önüne seriyor.

Yapılan açıklamalara göre Türkiye, rafine borun üretimi sırasında açığa çıkan lityumu geri kazanabilmek için bir teknoloji geliştirdi. Bu teknoloji, lityumun farklı sektörlerde kullanılmasının önünü açacak. Fatih Dönmez'in açıklamalarına göre geliştirilen teknoloji, ilk etapta yıllık 10 ton kadar lityumun geri kazanımını sağlayacak bir tesis olacak ve bu yıl içerisinde hizmet vermeye başlayacak.

Bakan Fatih Dönmez, konuyla ilgili açıklamalarında borun üretimi sırasında katı ve sıvı atıkların açığa çıktığını ve bu atıkların uygun koşullarda saklandığına değindi. Sıvı atıklar içerisinde de ciddi miktarda lityumun bulunduğunu ifade eden Dönmez, lityumun özellikle de batarya üretimlerinde, akıllı telefonlarda, otomobil sistemlerinde ve elektrikle çalışan pek çok üründe aktif olarak kullanıldığını söyledi.

Eti Maden'in 3 yıl gibi bir süredir geleneksel lityum üretimi dışındaki teknikler için çalıştığını ifade eden bakan, yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda yeni bir teknik geliştirildiğini açıkladı. Geliştirilen tekniğin vakit kaybetmeden uygulamaya geçeceğini sözlerine ekleyen Fatih Dönmez, üretimin yapılacağı tesisin montajına temmuz ayı içerisinde başlanacağını açıkladı. Tesiste elde edilecek lityumun Türkiye ekonomisine ciddi katkısının olacağı vurgulanıyor.