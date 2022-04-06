Lol Azir CT (Counter), Yetenekleri, Güçlü Zayıf Özellikleri

Shurima’nın şanlı imparatoru Azir, askerleri ile birlikte League of Legends’ın sihirdar vadisine iniyor. Orta koridorun en ilginç karakterlerinden biri olan Azir’in CT’lerini (Counter), yeteneklerini, güçlü ve zayıf özelliklerini incelemeye karar verdik.

Orta koridorun en kendine has karakterlerinden bir tanesi olan Azir, iyi oynayabilen bir oyuncunun elinde gerçekten tek kişilik ordu olabiliyor. Azir, yetenek gücünü baz alan bir karakter olsa da kendisine büyücü demek pek doğru olmuyor. Neticede Shurima imparatorluğunun kralı olan bu dostumuz kendine özel bir yeri en azından hikaye çapında hakediyor

Sahip olduğu yetenekler sayesinde özel bir karakter olan Azir, ulti yeteneğinin getirisi sayesinde takım savaşlarını şekillendirebilen bir karakter. Oynaması birçok karaktere kıyasla daha zor olsa da Azir, oynamayı öğrendikten sonra çok keyifli bir karakter olmasının yanı sıra, takım savaşlarında da bir o kadar güçlü olabiliyor. Bizde kumlara hükmeden bu karakterimizin CT'lerini (Counter), yeteneklerini, güçlü ve zayıf özelliklerini incelemeye karar verdik

Azir CT’leri: Azir’e karşı güçlü olan counterları:

Veigar

Jayce

Xerath

Akshan

Katarina

Azir, kendi menziline karşı gelen karakterlere karşı sorun yaşayabiliyor. Veya rahat pozisyonlanamayacağı durumlarda çok zora düşebiliyor (Veigar’ın sersemletme yeteneği gibi). Ulti yeteneği defansif açıdan da kullanabilen güzel bir yetenek olsa da rakiplere isabet etmeyeceği veya onları durduramayacağı sürece maalesef çok işe yaramıyor. Xerath’ın çok yüksek menzile sahip olması veya Katarina’nın ultinin üstünden atlayabilmesi gibi. Karaktere karşı güçlü olan şeyler spesifik olsa da League of Legends genelinde “CT” mekaniği az çok bu şekilde işliyor. Eğer ki rank kasmak gibi bir amacınız var ise rakibinizin karakterini engelleyebilecek yollara başvurmak oldukça doğal.

Shurima’nın imparatoru Azir’in tüm yetenekleri:

Pasif / Shurima’nın Mirası: Azir yok edilen dost ya da rakip kulelerin kalıntılarından Güneş Kursu oluşturabilir.

Azir yok edilen dost ya da rakip kulelerin kalıntılarından Güneş Kursu oluşturabilir. Q / Kumların Fatihi: Azir, tüm kumdan askerlere belli bir konuma gitme emri verir. Kumdan Askerler koşarlarken çarpıp içinden geçtikleri bütün hedeflere büyü hasarı verir ve 1 saniyeliğine yavaşlatma etkisi uygular.

Azir, tüm kumdan askerlere belli bir konuma gitme emri verir. Kumdan Askerler koşarlarken çarpıp içinden geçtikleri bütün hedeflere büyü hasarı verir ve 1 saniyeliğine yavaşlatma etkisi uygular. W / İleri!: Azir’in çağırdığı Kumdan Asker, onun yerine yakındaki hedeflere saldırır. Azir’in normal saldırıları yerine geçen bu saldırılar, Kumdan Asker’in menzili dahilindeki hedeflere yapılabilir ve bir hat üzerindeki rakiplere büyü hasarı verir. İleri! ayrıca pasif olarak Azir’e ve Kumdan Askerlere saldırı hızı verir.

Azir’in çağırdığı Kumdan Asker, onun yerine yakındaki hedeflere saldırır. Azir’in normal saldırıları yerine geçen bu saldırılar, Kumdan Asker’in menzili dahilindeki hedeflere yapılabilir ve bir hat üzerindeki rakiplere büyü hasarı verir. İleri! ayrıca pasif olarak Azir’e ve Kumdan Askerlere saldırı hızı verir. E / Kayan Kumlar: Azir kısa süreliğine kalkana bürünür ve Kumdan Askerlerinden birine doğru atılarak rakiplere hasar verir. Bir rakip şampiyonla çarpışırsa anında yeni bir Kumdan Asker hazırlar ve hareketine son verir.

Azir kısa süreliğine kalkana bürünür ve Kumdan Askerlerinden birine doğru atılarak rakiplere hasar verir. Bir rakip şampiyonla çarpışırsa anında yeni bir Kumdan Asker hazırlar ve hareketine son verir. R / İmparatorluk Muhafızları: Azir’in çağırdığı askerler, yan yana dizilerek ileriye doğru atılır ve rakipleri geri savurarak, onlara hasar verir.

Kumların Efendisi Azir’in güçlü ve zayıf özellikleri:

Azir’in güçlü özellikleri:

Ulti yeteneğinin takım savaşlarını şekillendirebilecek potansiyele sahip olması

Birçok karaktere karşı güvenli bölgesinden çıkmadan hasar verebilmesi

Minyon temizleme kabiliyetinin güçlü olmasından dolayı koridorunu hızlı ittirebilmesi

Azir’in en güçlü silahı menzili ile saldırdığı askerleri ve ulti yeteneği diyebiliriz. Askerleri sayesinde güvenli bölgesinden çıkmadan rakiplere hasar verebiliyor. Ultisi ise defansif olarak kullanım özelliği taşımasının yanı sıra doğru kullanıldığında takım savaşlarını şekillendirebilecek bir potansiyele sahip. Bu özelliklerinin yanı sıra aynı askerler koridorunu da hızlı ittirme konusunda bir hayli yetenekliler. Bu gibi özellikler Azir’i bir hayli güçlü yapsa da bahsettiğimiz spesifik detayları karakteri çok ters duruma sokabiliyor.

Azir’in zayıf özellikleri:

Kendi menzilinin dışından oynayabilen karakterlere karşı güçsüz olması

Birçok büyücü gibi kitle kontrole karşı zayıf olması

Erken safhalarda hasarının çok yüksek olmaması ve mana sorunu yaşaması

Azir menzil konusunda oldukça güçlü bir karakter. Özellikle sahip olduğu güvenli bölgesi bunu kanıtlar nitelikte. Fakat sahip olduğu menzilin dışında oynayabilen karakterler, Azir’i güvenli bölgesinden çıkartabildiği için Azir’e karşı avantajlı durumda olabiliyor. Bunun yanı sıra birçok orta koridor karakteri gibi Azir’de kitle kontrole karşı pek dayanıklı değil. Herhangi bir sersemletme vb. zayıflatmalar sonunu getirebiliyor. Koridorunu hızlı ittirdiği bir gerçek fakat, oyunun erken safhalarında hasarı savaşlarda az kalabiliyor ve yeteneklerinin mana bedeli ise işin tuzu biberi oluyor. Dışardan bakıldığında oldukça güçlü bir karakter gibi gözükse de her karakter gibi Azir’in de kendine has zayıflıkları mevcut.

LoL’de Azir nasıl oynanır?

Menzilinizi korumak her zaman önem taşıyor. Siz değil askerleriniz ileride savaşsın

Ulti yeteneğinizi hem ofansif hem defansif amaçlarla kullanabileceğinizi unutmayın

Erken safhalarda çok sık yetenek kullanmamaya özen gösterin

Menziliniz en büyük silahınız. Askerlerinizi zaten halihazırda uzak mesafelerde savaştırabildiğiniz için kendiniz savaşmak için ilerlemeyin. Ulti yeteneğinizi hem ofansif hem defansif kullanabilirsiniz. Rakiplerinize saldırırken kendinize ultiniz ile pozisyon yaratabilirsiniz. Aynı şekilde baskın yediğinizde veya zor durumda kaldığınızda ultinizi kendinizi savunmak içinde kullanabilirsiniz. Erken safhalarda çok sık yetenek kullanmamanız da tavsiyelerimizden bir tanesi. Askerlerin kendi vurduğu hasarlar genel olarak koridor ittirmede yeterli olduğu için sürekli ekstra yetenek harcamak koridorunuzu hızlı ittirmenizi sağlasa da, mananızı çok hızlı kaybetmenize sebep olacaktır.

Azir’e karşı nasıl oynanır, Azir nasıl yenilir?

Azir’in askerleri normal saldırı yapsa bile, hasarı oldukça fazla olduğu için çok haras yememeye dikkat edin

Azir askerlerini sürekli hareket halinde tutamadığı için askerlerin pozisyonuna göre kendinize açıklık yaratabilirsiniz

Azir uzun süre hasar vurma potansiyeline sahip. Fakat anlık hasar Azir’in güçlü yanlarından biri değil. Bu yüzden Azir savaşı tersine çevirmeden önce savaşı bitirmeye çalışın

Azir’in askerleri normal saldırı yapıyor olsa bile bu kafanızı karıştırmasın. Normal saldırının hasarı Azir’e değil askerlerine ait. Bu yüzden askerleri ateş olarak düşünüp onlara yakın durmamanız gerekiyor. Azir askerlerini sürekli hareket halinde tutamadığı için askerlerin olduğu pozisyonlara göre savaşınızı pozisyonlayabilirsiniz. Azir uzun süre hasar vurma potansiyeline sahip. Fakat anlık hasar konusunda çok güçlü olduğu söylenemez. Bu yüzden savaşı kendi lehine çevirmeden önce savaşı bitirmenizde fayda var.

League of Legends’da (LoL) Shurima’nın İmparatoru lakabı ile bilinen (aslına bakarsak lakaptan çok karakterin kendisi direkt bir imparator) Azir, bu yazımızda incelediğimiz şampiyonumuz oldu. Şanlı imparatorumuzun CT’lerini, tüm yeteneklerini, güçlü ve zayıf özelliklerini elimizden geldiğince net bir şekilde anlatmaya çalıştık. Bunun yanı sıra Azir oynarken dikkat etmeniz gereken yerleri ve Azir’in karşısından nasıl oynanması gerektiğine dair ipuçlarını da şekilde ekledik. Peki sizin favori LoL şampiyonunuz hangisi? Fikirlerinizi ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.