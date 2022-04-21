LoL MasterYi CT(Counter), Yetenekler, Güçlü Zayıf Özellikler

Ionia’lı Wuju ustası Master Yi, kılıç ustalığını da yanında taşıyarak sihirdar vadisine iniyor. Master Yi spesifik olarak bir role sahip olmasa da ağırlıklı olarak ormancı rolünde karşımıza çıkıyor. Biraz da dengesiz bir hasara sahip olmasıyla bilinen Master Yi, oyun ilerledikçe gerçekten korkutucu bir hasara sahip olabiliyor. Bu sebepten bizde bu yazımızda Master Yi’nin yeteneklerini, CT’lerini (Counter), güçlü ve zayıf özelliklerini yakından incelemeye karar verdik.

Master Yi, League of Legends’ın en eski karakterlerinden bir tanesi. Çıktığı zamandan bu yana ufak tefek değişikliklere tabi tutulsa da, karakterin genel olarak oynanışı çok da değişmiş denilemez. Hasar konusunda oldukça güçlü bir karakter olsa da Master Yi, uzun bir süredir metaya girebilen bir karakter değil. Bu durum karakterin oldukça kırılgan olmasından ve karakterin yeteneklerinin önüne geçilebilir olmasından kaynaklanabilir. Bunun yanı sıra karakterin oldukça kendine müslüman bir karakter olması da bu duruma bir etken.

Üst koridorda da zaman zaman Master Yi’yi görsek de bu durum ormancı rolündeki kadar yaygın değil. Karakterin orman kampını hızlı kesmesi de ormancı rolündeki bir etken olsa da asıl işi tahmin edebileceğiniz üzere attığı baskınlarla. Master Yi’nin herhangi bir kitle kontrolü olmadığı için baskınları her zaman başarılı olamıyor fakat özellikle ulti yeteneğinden kazandığı hareket hızı ve saldırı hızı bu açığı güzel kapatıyor. Wuju ustamızdan basitçe bahsettiğimize göre artık Master Yi CT’leri (Counter), yetenekleri, güçlü ve zayıf özellikleri hakkında konuşabiliriz.

Master Yi CT, yetenekleri ve özellikleri, oynanış ipuçları:,

Master Yi CT’leri: Master Yi’ye karşı güçlü olan karakterler - counterları:

Zac

Poppy

Elise

Shaco

Vi

Master Yi 1’e1 savaşlarda oldukça güçlü bir karakter. Özellikle ulti yeteneğinden kazandığı saldırı hızı ve hareket hızı rakibi ile savaşmasını ve gerekirse onu yakalamasını kolaylaştırıyor. Fakat Master Yi kırılgan bir karakter ve özellikle kitle kontrol kendisinin en büyük düşmanı diyebiliriz. Master Yi gibi bir karakter normal saldırı yapamamanız demek direkt olarak ölümünüz demek. Bu yüzden kitle kontrolü yüksek olan karakterler veya Master Yi’nin hasarına kafa tutabilen karakterler Wuju ustamız için sorun çıkartabiliyor.

Wuju Ustası Master Yi’nin tüm yetenekleri:

Pasif / Çift Saldırı: Master Yi art arda gerçekleştirdiği her birkaç normal saldırıda bir iki kere vurur.

Master Yi art arda gerçekleştirdiği her birkaç normal saldırıda bir iki kere vurur. Q / Alfa Vuruşu: Master Yi savaş alanına gözle görülemeyecek kadar bir hızla ışınlanarak, yoluna çıkan birden fazla birime fiziksel hasar verir ve bu esnada hedef alınamaz hale gelir. Alfa Vuruşu kritik vuruş gerçekleştirebilir ve canavarlara ilave fiziksel hasar verir. Normal saldırılar Alfa Vuruşu’nun bekleme süresini azaltır.

Master Yi savaş alanına gözle görülemeyecek kadar bir hızla ışınlanarak, yoluna çıkan birden fazla birime fiziksel hasar verir ve bu esnada hedef alınamaz hale gelir. Alfa Vuruşu kritik vuruş gerçekleştirebilir ve canavarlara ilave fiziksel hasar verir. Normal saldırılar Alfa Vuruşu’nun bekleme süresini azaltır. W / Meditasyon: Master Yi zihnen odaklanarak bedenini dinçleştirir ve can yenilerken kısa süreliğine daha az hasar alır. Ayrıca Master Yi, Çift Saldırı yükleri biriktirirken odaklandığı her saniye Wuju Stili ile Gözükara’nın kalan sürelerini duraklatır.

Master Yi zihnen odaklanarak bedenini dinçleştirir ve can yenilerken kısa süreliğine daha az hasar alır. Ayrıca Master Yi, Çift Saldırı yükleri biriktirirken odaklandığı her saniye Wuju Stili ile Gözükara’nın kalan sürelerini duraklatır. E / Wuju Stili: Normal saldırılara ilave gerçek hasar ekler.

Normal saldırılara ilave gerçek hasar ekler. R / Gözükara: Master Yi eşi benzeri olmayan bir çevikliğe kavuşur. Hareket ve saldırı hızını geçici olarak arttırır ve tüm yavaşlatma etkilerine karşı bağışıklık kazanır. Yetenek etkinken şampiyon katletmek veya asist almak Gözükara’nın süresini azaltır. Katletme veya asist halinde diğer yeteneklerinin bekleme süresini pasif olarak azaltır.

Ionia’lı Savaşçı Master Yi’nin güçlü ve zayıf özellikleri:

Master Yi’nin güçlü özellikleri:

W yeteneği sayesinde canını doldurabilmesi

Ulti yeteneği sayesinde hareketlilikten yana sahip olduğu açıklığı kapatabilmesi

Q yeteneğinin doğru kullanımı kendine ufak bir boşluk yaratabilmesi

Master Yi’nin W yeteneği kendisini hareketsiz bırakırken, aynı zamanda çok az hasar almasını sağlayıp belli bir miktarda canını dolduruyor. Bu durum karakterin manası yeterince olduğu sürece geri dönme ihtiyacını karşılamayı başarıyor. Master Yi baskın konusunda çok başarılı bir karakter değil. Fakat ulti yeteneği hareketlilikten yana yaşadığı sıkıntıyı bir hayli karşılayabiliyor. Hem saldırı hızı hem hareket hızı oldukça işlevsel oluyor. Master Yi, Q yeteneğini kullandığı esnada hedef alınamaz oluyor ve hiçbir şekilde hasar yemiyor. Bu yüzden Q yeteneğinin doğru kullanımı zor zamanlarda kaçması için gereken açıklığı yaratabiliyor.

Master Yi’nin zayıf özellikleri:

Kitle kontrole karşı çok kırılgan olması

Ulti yeteneği yokken kovalama işleminde çok başarılı olmaması

Takım için değil daha çok kendi için oynayan bir karakter olması

Master Yi hasar konusunda oldukça güçlü bir karakter bu bir gerçek. Fakat kitle kontrol karakterimizin en büyük düşmanı. Hasarının hepsi normal saldırıları aracılığıyla oluştuğu için kitle kontrol direkt ölümüne sebep olabiliyor. Ulti yeteneği baskınların ve birilerini kovalamanın en temel yöntemi. Bu yüzden ulti yeteneğiniz yokken birilerini yakalamak zor olabiliyor. Master Yi oldukça güçlü fakat League of Legends bireysel oyunlardan çok takım oyunu ile ön plana çıkan bir oyun. Bireysel oyun oynamak bir yere kadar efektif olsa da işin sonunda iyi takım oyunu yapan kazanmış oluyor. Bu yüzden Master Yi’nin çok kendi için çalışan bir karakter olması takımın işine yaramıyor.

LoL’de Master Yi nasıl oynanır?

Normal saldırılarınızı kaçırmamanız oldukça önemli bir etken

Q yeteneğinizi doğru bir şekilde kullanarak rakiplere aradaki mesafeyi kapatabilirsiniz

Ulti yeteneğiniz aktifken agresif fakat dikkatli bir oyun sergileyin

Normal saldırı kaçırmak kulağa pek mümkün değilmiş gibi gelse de aslında mümkün. Normal saldırınızın animasyonu başlamadan farklı bir şey yapmaya başlarsanız saldırınızı iptal etmiş olursunuz. Bu da özellikle Master Yi gibi bir karakterde hasar düşüşü anlamına geliyor. Bu yüzden elinizden geldiğince saldırı kaçırmadan oynayın. Q yeteneğini spesifik olarak rakiplere kullanmanız gerekmiyor. Q yeteneği 4-5 farklı hedefe birden isabet ettiği için en yakındaki minyonlara atarak bile rakibinize hasar verebilirsiniz veya rakibe yaklaşmak için minyonları basamak olarak kullanabilirsiniz. Ulti yeteneğiniz aktifken alacağınız asistler veya öldüreceğiniz rakipler ulti yeteneğinizin süresini uzatacaktır. Bu yüzden olabildiğince agresif fakat bir o kadar da dikkatli oynayın.

Master Yi’ye karşı nasıl oynanır, Master Yi nasıl yenilir?

Master Yi’nin W yeteneği aktifken yeteneklerinizi boşa harcamayın

Master Yi baskın atma konusunda çok başarılı değil fakat ulti yeteneği ile tehlikeli olabiliyor

Kitle kontrol Master Yi’ye karşı edinebileceğiniz en büyük silah

Master Yi’nin W’ yeteneği sabit bir şekilde kalıp can doldurmasını sağlıyor. Bu durum kendisini biraz açık hedef haline getirse de bu formda yüksek miktarda hasar azaltma kazandığı için yeteneklerinizi boşa harcamamanızda fayda var. Master Yi’ye karşı edinebileceğiniz en büyük silah kitle kontrol. Kitle kontrol ile karakteri öldürecek fırsatlar yaratmanın yanı sıra W yeteneğini de çok kolay bir şekilde bozup sakince dayak atmaya devam edebilirsiniz.

League of Legends karakterlerinden Wuju üstadı Master Yi, bu yazımızın konusu oldu. Master Yi’nin CT’lerini, yeteneklerini, güçlü ve zayıf özelliklerini elimizden geldiğince inceleyip kendi nacizane fikirlerimizide bu incelemeler aracılığıyla belirttik. Peki sizin favori LoL şampiyonunuz hangisi? Fikir ve görüşlerinizi yorumlarda bizler ile paylaşmayı unutmayın