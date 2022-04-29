Lol Sion CT (Counter), Yetenekleri, Güçlü Zayıf Özellikleri

Noxus’un ölümsüz savaş beyi Sion, bütün vahşiliği ve dehşeti ile birlikte Sihirdar Vadisine iniyor. Noxus’un en tehlikeli karakterlerinden biri olan Sion bu yazımızın konusu oldu. Uzun bir süre önce Riot’un el atmasıyla baştan aşağıya yenilenen karakterimiz artık üst koridor’un ağır toplarından biri haline geldi. Bizde bu vesileyle Sion’un CT’lerini (Counter), yeteneklerini, güçlü ve zayıf özelliklerini incelemeye karar verdik.

Baştan aşağı yenilenmesi ile kendine gelen karakterler arasında bayrak taşıyanlardan biri olan Sion, bir süredir oldukça popüler konumda olan bir karakter. Cüssesinin hakkını vererek tank ve hantal bir karakter olmasıyla bilinen Sion, doğru eşya diziliminde gerçekten korkutucu bir hasara sahip olabiliyor. Bunun yanı sıra yine yaptığınız eşyalara göre gerçekten ölümsüzlüğe yaklaşan bir potansiyeli barındırabiliyorsunuz. İşin ilginç kısmı saldırıya yönelik eşya dizilimi yapsanız da, tank olmaya yönelik eşya dizilimi yapsanız da hasar vurmanız mümkün oluyor.

Zırh deşme eşyalarının hiç uygun olmadığı bir karakter gibi gözükse de, Sion yetenekleri ile korkutucu seviyede hasarlar ortaya çıkartabiliyor. Bunun yanı sıra ulti yeteneğinin kulelere de hasar verebiliyor oluşu Sion karşısında oynamayı çok can sıkıcı hale getirebiliyor. 5 dakika üst koridoru boş bıraktığınızda koridorunuzu dümdüz edilmiş bir halde görürseniz şaşırmayın. Sion’la başa çıkmak hem kolay, hem de zor desek doğru bir tabir olur. Ölümsüz dev dostumuz hakkında ufak detayları da verdiğimize göre, Sion’un CT’lerini (Counter), yeteneklerini, güçlü ve zayıf özelliklerini inceleyebiliriz:

Sion CT’leri: Sion’a karşı güçlü olan counterları:

Lilia

Yone

Riven

Vayne

Fiora

Sion’la başa çıkmak aslında sanıldığından daha kolay. Özellikle oyunun erken safhalarında Sion yürüyen bir et yığını görevi görüyor. Tipinden de anlaşılacağı üzere Sion’un hareketlilik ile yakından uzaktan alakası yok. Bu yüzden hareketliliği güçlü olan karakterler Sion’un etrafında dans edebiliyor. Özellikle erken safhalarda Sion için koridor safhası çok acı verici olabiliyor. Fakat garip bir şekilde Sion’un geç safhadaki güçlenme potansiyeli oldukça yüksek. İyi bir Sion oyuncusunu oyunun geç safhalarında yürüyen bir kale gibi veya yetenekleri ile milleti yok ederken görebilirsiniz.

Ölü Dev Sion’un tüm yetenekleri:

Pasif / Ölümün Görkemi: Sion katledildikten sonra kendini geçici olarak yeniden canlandırır ama canı hızla azalır. Bu sırada saldırıları büyük oranda hızlanır, onu iyileştirir ve hedefinin azami canına bağlı olarak ilave hasar verir.

Sion katledildikten sonra kendini geçici olarak yeniden canlandırır ama canı hızla azalır. Bu sırada saldırıları büyük oranda hızlanır, onu iyileştirir ve hedefinin azami canına bağlı olarak ilave hasar verir. Q / Kırıp Geçir: Sion önündeki bir alanda güçlü bir vuruş yapmak için hazırlanır, hazırlanması bittiğinde vuruşunu yaparak rakiplere hasar verir. Hazırlanmaya yeteri kadar zaman ayırırsa, isabet alan rakipler ayrıca havaya savrulur ve sersemler.

Sion önündeki bir alanda güçlü bir vuruş yapmak için hazırlanır, hazırlanması bittiğinde vuruşunu yaparak rakiplere hasar verir. Hazırlanmaya yeteri kadar zaman ayırırsa, isabet alan rakipler ayrıca havaya savrulur ve sersemler. W / Ruh Eriten: Sion kendisini bir kalkanla korumaya alır ve 3 saniye sonra tekrar gerçekleştirerek etrafındaki rakiplere büyü hasarı verebilir. Sion rakiplerini katlettikçe pasif olarak azami Can değeri kazanır.

Sion kendisini bir kalkanla korumaya alır ve 3 saniye sonra tekrar gerçekleştirerek etrafındaki rakiplere büyü hasarı verebilir. Sion rakiplerini katlettikçe pasif olarak azami Can değeri kazanır. E / İnfazcının Kükremesi: Sion’un ateşlediği kısa menzilli şok dalgası, isabet ettiği ilk hedefe hasar verir, onu yavaşlatır ve zırhını azaltır. Şok dalgası bir minyon veya canavara isabet ederse, isabet ettiği birim geriye savrularak içinden geçtiği bütün rakiplere hasar verir, onları yavaşlatır ve zırhlarını azaltır.

Sion’un ateşlediği kısa menzilli şok dalgası, isabet ettiği ilk hedefe hasar verir, onu yavaşlatır ve zırhını azaltır. Şok dalgası bir minyon veya canavara isabet ederse, isabet ettiği birim geriye savrularak içinden geçtiği bütün rakiplere hasar verir, onları yavaşlatır ve zırhlarını azaltır. R / Durdurulamaz Hücum: Sion bir yöne doğru hücum eder ve zamanla hızını arttırır. Fare imlecinin konumu aracılığıyla hücum ettiği yönü bir miktar değiştirebilir. Bir rakibe çarptığında ona hasar verir ve hücum ettiği mesafeye bağlı olarak havaya savurur.

Noxus’lu Savaş Beyi Sion’un güçlü ve zayıf özellikleri:

Sion’un güçlü özellikleri:

Gerçekten çok tank bir karakter olması

Kule yıkma konusunda özel bir yere sahip olması

Öldükten sonra bir süre gelmesi sayesinde takasları lehine çevirebilmesi

Sion gerçekten tank olma konusunda oyundaki en güçlü karakterlerden bir tanesi. Oyunun geç safhalarında Sion’u öldürmek için baya bir uğraşmak gerekebiliyor. Kule yıkma temasında Sion gerçekten özel bir yere sahip. Ulti yeteneğinin kulelere hasar verebilmesi bir kenara öldükten sonra geri gelmesini sağlayan pasif yeteneği ile yapacak hiçbir şeyiniz olmasa bile kulelere bir hayli hasar vurabiliyorsunuz. Bu pasifi de aynı zamanda Sion’u oldukça güçlü kılan bir özellik. Kafa kafaya çarpıştığınız savaşlarda kaybeden taraf olarak çıksanız bile yeniden bir şans elde edebiliyorsunuz.

Sion’un zayıf özellikleri:

Oyunun en hantal karakterlerinden biri olması

1e’1 savaşlarda fazla dezavantajlı olması

Erken safhalarda çok güçsüz olması

Oyundaki en hantal karakterler hakkında bir liste yapsak Sion kesinlikle ilk 5’e girebilir. Eğer ki ulti yeteneği bekleme süresindeyse veya henüz açılmamışsa Sion gerçekten oldukça hantal bir karakter oluyor ve yetenekleri de bu durumu destekler nitelikte. 1e’1 savaşlarda Sion hem güçlü, hem değil. Bu aslında ilginç bir detay fakat Sion’un yeteneklerinden kaçınmak çok da zor değil. Bu da savaşlarda dezavantajlı olmasını sağlıyor. Fakat genel olarak çok tank olması savaşlar uzadığında işlerin lehine dönmesine olanak sağlayabiliyor. Sion’un başka bir dezavantajı ise erken safhada çok güçsüz olması. Erken safhayı baskın oynayan karakterler Sion’un çok ter dökmesine sebep olabiliyor. Pasifi bu durumdaki tek hayat kurtaran özelliği diyebiliriz.

LoL’de Sion nasıl oynanır?

Sahip olduğunuz muazzam kitle kontrolü iyi kullanın

Öldükten sonra geri geleceğinizi unutmayın

W yeteneğinizin pasif özelliğini olabildiğince arttırın

Sion sadece kendi başına bile oldukça yüksek kitle kontrole sahip. Başarılı bir ulti yeteneğinin isabeti ardından Q yeteneğinin full halini resmen bedavaya vurabiliyorsunuz. Sadece bu 2 yetenek bile kendi başlarını ağır kitle kontrolü yapmaya yetecek seviyede. Savaşlarda kaybeden taraf olsanız bile üzülmeyin her zaman pasifiniz aracılığıyla kısa bir süreliğine de olsa 2. bir şansınız olacak. Fakat bu şansı dikkatli ve iyi değerlendirin. W yeteneğiniz pasif olarak azami can miktarında yükselme sağladığı için elinizden geldiğince bu pasifi geliştirin.

Sion’a karşı nasıl oynanır, Sion nasıl yenilir?

Q yeteneğinden olabildiğince kaçınmaya çalışın

Sion’un öldükten sonra savaşa geri gelebileceğini unutmayın

Sion ulti yeteneğini aktifleştirdiğinde bunu farkedeceksiniz pozisyonunuzu ayarlama şansınız olacaktır

Sion’un Q yeteneği sahip olduğu en güçlü silah diyebiliriz. Bu yüzden bu yetenekten olabildiğince kaçınmaya çalışın. Kaçınamadığınız takdirde koridor sizin için bir hayli zor geçebilir. Sion’a karşı olan bir savaşı kazansanız bile tedbiri elden bırakmayın. Kısa bir süreliğine de olsa Sion’un ölü formu savaşa yeniden girmesini sağlayacaktır. Mümkünse hareketlilik veya kitle kontrol namına sahip olduğunuz yetenekleri bu zaman için saklayın. Sion ulti yeteneğini aktifleştirdiğinde harita genelinde bunu belli eden bir ses çıkıyor. Bu sesi duyduğunuz zamanlarda Sion’un geleceğini tahmin edip pozisyonunuzu ayarlayabilirsiniz.

League of Legends karakterlerinden Noxus’lu Savaş Beyi Sion, bu yazımızın konusu oldu. Sion’un CT’lerini, yeteneklerini, güçlü ve zayıf özelliklerini elimizden geldiğince inceleyip kendi nacizane fikirlerimizide bu incelemeler aracılığıyla belirttik. Peki sizin favori LoL şampiyonunuz hangisi? Fikir ve görüşlerinizi yorumlarda bizler ile paylaşmayı unutmayın.