Looi ismi verilen masaüstü bir robot geliştiriliyor. ChatGPT desteğiyle gelen cihaz, kelimenin tam anlamıyla akıllı telefonunuza vücut veriyor.

Yapay zekâ artık her tarafımıza yayılmaya başlamış durumda. Her gün bu teknolojinin yeni kullanım şekilleriyle karşılaşıyoruz. Birkaç hafta önce tanıtılan "Looi" isimli bir robot da bunlardan biri. Cihaz, telefonunuza âdeta hayat veriyor.

Looi, mart başında duyuruldu ve Kickstarter üzerinden bağış toplamaya başladı. Şimdiye kadar 260 bin dolar toplandığını görebiliyoruz. ABD'de 129 dolarlık gerçekten ucuz bir fiyata ön siparişe açıldığını belirtelim. Bir problem yaşanmazsa teslimatlarının ağustosta başlayacağı söyleniyor. Özelliklerine baktığımızda şimdiye kadar çıkan en yenilikçi telefon aksesuarlarından biri olabileceğini görebiliyoruz.

ChatGPT destekli Looi, sizi duyabiliyor, görebiliyor ve hissedebiliyor

Basitçe anlatacak olursak Looi’nin bir masaüstü robot olduğunu söyleyebiliriz. Cihaza telefonunuzu bağladığınızda onu sizinle etkileşime geçebilen ve size yardımcı olabilen bir robota dönüştürüyor. Konsantre olmak istediğinizde ise sadece kablosuz şarj aracı olarak kullanılabiliyor.

Looi’nin en çok dikkat çeken yanı, ChatGPT entegrasyonuna sahip olması. Bu şekilde doğal dil işleme yeteneklerine sahip oluyor ve telefonunuza âdeta bir kişilik kazandırıyor. Yardım istediğinizde size yararlı cevaplar verebiliyor. Ayrıca çeşitli animasyonları da var. Size mutlu bir şekilde bakabiliyor veya kaşlarını çatıp sinirli gibi görünebiliyor.

Ayrıca kameralar yoluyla sizi görebiliyor, hareketlerinizi anlayabiliyor. Kulaklarının olduğunu da belirtelim. “Hey Looi” komutuyla onu uyandırabiliyorsunuz. Bunlar dışında hareketlerinizi algılayarak oyun oynamanızı sağlama, fotoğraf çekme, bildirim gösterme, masaüstü saat modu gibi işlevlere de sahip. Telefon üzerinden gözleri açıldığında çok sevilen animasyon “WALL-E”deki robotu andırdığını söyleyebiliriz.