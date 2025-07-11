Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Louis Vuitton markasının Türkiye'de siber saldırıya uğradığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 140 binden fazla Louis Vuitton müşterisinin kişisel verileri ele geçirildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), lüks tekstil firması Louis Vuitton ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Louis Vuitton Çantacılık Ticaret Anonim Şirketi'nin siber saldırıya maruz kaldığı ifade edildi. Yapılan incelemeleye göre Türkiye'deki 142 bin 995 Louis Vuitton müşterisinin kişisel verisi ele geçirilmiş durumda.

KVKK'nın resmî internet sitesindeki bilgiye göre Louis Vuitton'daki veri ihlali, 7 Haziran 2025 tarihinde başladı ve yaklaşık 1 ay boyunca devam etti. Bu süreçte Louis Vuitton müşterilerinin kimlik ve iletişim bilgileri saldırganların eline geçti. KVKK, etkilenen verilerle ilgili olarak kapsamlı çalışmanın devam ettiğini açıkladı.

İşte KVKK tarafından yapılan açıklama:

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.



Veri sorumlusu sıfatını haiz Louis Vuitton Çantacılık Ticaret Anonim Şirketi tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;



-İhlalin 7 Haziran 2025 tarihinde başladığı ve 2 Temmuz 2025 tarihinde tespit edildiği,

-Müşterilere ait kişisel verileri içeren veritabanına yetkisiz erişim sağlanması ile ihlalin gerçekleştiği; üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcının yöneticisi tarafından kullanılan bir servis hesabının ele geçirildiğinin belirlendiği,

-İhlalden etkilenen ilgili kişi grubunun müşteri/potansiyel müşteriler olduğu,

-İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin kimlik ve iletişim verileri olduğu, incelemelerin devam ettiği,

-İhlalden Türkiye’de yerleşik 142.995 kişinin etkilendiği



bilgilerine yer verilmiştir.



Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 10.07.2025 tarih ve 2025/1246 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sitesinde ilan edilmesine karar verilmiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.