Pqueen, Geçtiğimiz Haftanın En Çok İzlenen 2.Yayıncısı Oldu

Geçtiğimiz hafta Mansur Yavaş’la Twitch.TV yayını gerçekleştiren Pqueen, Türkiye gündemine damgasını vurmuştu. 15-21 Mart tarihleri arasında StreamsCharts raporuna göre 1.liği küçücük bir farkla kaçırdığı ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı kanalına konuk eden Pqueen belki de Türkiye tarihinde birkaç konuda ilke imza attı. #YeşilinBaşkenti projesine destek amaçlı başlayan canlı yayın, UnLost’un Twitch.TV Türkiye rekorunun ardından yeni bir rekora sahip oldu. Türkiye’de en çok izlenen canlı yayın rekorunu eline aldı.

Tüm Türkiye’de yankıları hala devam eden yayının diğer bir “ilki”, 15-21 Mart Twitch.TV yayın istatistiklerinde Pqueen dünyada en çok izlenen 2. Yayıncı unvanına sahip olması oldu. Birinci sırada yer alan QuackityHQ isimli Twitch.TV yayıncısıyla Pqueen arasında sadece 989 kişi fark bulunuyor. Bununla beraber haftalık ilk 10’da uzun süredir ilk defa bir Türk yayıncı yer alıyor.

Mansur Yavaş yakında kendi kanalını açıyor

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Z kuşağının ilgisini çeken Mansur Yavaş yakında kendi Twitch.TV kanalını açacak. Pqueen ve Yavaş’ın yayını uzun süredir bekleniyordu, bununla beraber 1 dakika 37 saniyede 200.000 izleyiciye ulaşan yayın aslında gençlerin ilgi alanlarının Türkiye’de tekrar görülmesi ve yorumlanmasına da neden oldu. Gerçekleşen yayının aslında sosyolojik olarak incelenmesi gerekliliği de gün yüzüne çıkıyor.

Geleceğin sahibi gençler, kendilerine daha yakın ve kendileriyle aynı dili konuşan devlet adamlarını istiyor gibi görünüyorlar. Özellikle Mansur Yavaş’ın mutlaka izlenmesi gereken filmler konusunda Lord of The Rings serisini önermesi, sosyal medya ve platformda büyük yankı uyandırdı. İlerleyen süreçte Mansur Yavaş kendi kanalını açtığında yeni bir rekor kırabilir mi? Bilinmez ama siyaset arenasının artık Twitch.TV’ye taşınacağı kesin gibi.

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