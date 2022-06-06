Metal FX ile Birlikte Mac'lere Gelecek Oyunlar Belli Oldu

Bugün düzenlenen WWDC 2022 etkinliğinde MetalFX Upscaling'e gelen yeni özellikler tanıtıldı. MetalFX ile birlikte, Mac'ler birer iş bilgisayarı olmaktan uzaklaşarak oyun canavarına dönüşüyor. Üstelik Mac'lere gelecek olan ilk oyunlar da belli oldu!

Bugün düzenlenen WWDC 2022 etkinliğiyle birlikte Metal 3'ün de duyurusu yapıldı. Her ne kadar birçoğumuz Mac bilgisayarların yazılım gibi işlerle uğraşanlar için çok daha uygun olduğunu düşünsek de belli ki Apple bu algıyı kırmaya kararlı.

Bugün tanıtımı gerçekleştirilen MacOS Ventura ile birlikte MetalFX Upscaling ile birlikte, Mac bilgisayarlar artık oyun için çok daha elverişli bir hale geldi.

MetalFX Upscaling destekli ilk oyun No Man's Sky olacak!

Birçok oyuncu tarafından sevilen No Man's Sky oyunu, gelecek MetalFX Upscaling ile birlikte Mac cihazlara gelecek ilk oyun olacak.

Bununla birlikte No Man's Sky'ın yanı sıra sevilen ve büyük bir ilgi gören Resident Evil: Village'da çok yakında Mac cihazlara eklenen bir diğer oyun olacak. Şimdilik bu iki oyun dışında gelecek olan yeni oyunlarla ilgili fazla bir bilgi verilmedi. Ancak bu iki oyunla bile Apple'ın oyunseverlerin gönlünü çelmeyi başardığını söyleyebiliriz.