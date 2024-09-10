Apple, 16 Eylül'de macOS Sequoia'yı yayımlayacak ve yapay zekâ odaklı yeni özelliklerle donatılmış bir işletim sistemi sunacak.

Apple, 16 Eylül'de yapay zekâ odaklı macOS Sequoia'yı yayınlayacak. Şirket, yapay zekâ özelliklerine ağırlık vererek donanım yükseltmelerini teşvik etmeyi hedefliyor. İlk olarak WWDC 2024'te tanıtılan macOS Sequoia, Apple Intelligence adlı yapay zekâ destekli özellikler paketi ve kullanıcıların favorisi iPhone Mirroring'i sunuyor.

Yeni işletim sistemi, Siri'de daha doğal dil işleme, Notes uygulamasında akıllı özetleme ve çeşitli uygulamalarda bağlam farkındalığı önerileri gibi yapay zekâ özellikleri sunacak. Safari tarayıcısında yapılan önemli iyileştirmeler arasında yeni Highlights özelliği ve güncellenmiş Okuyucu modu bulunuyor.

Yeni macOS Sequoia ile yapay zekâ dönemi başlıyor

Apple Intelligence paketi, gelecek aydan itibaren beta olarak kullanıcılara sunulacak ve başlangıçta ABD'deki kullanıcılar için erişilebilir olacak. Apple, bazı özelliklerin, ek dillerin ve platformların önümüzdeki yıl boyunca geleceğini belirtti. Apple Silicon M1 veya daha yeni işlemcilerle çalışan MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini ve Mac Studio ile M2 Ultra işlemcili Mac Pro, Apple Intelligence özelliklerini alacak.

Sequoia, kullanıcıların iPhone'larını doğrudan Mac'lerinden kontrol etmelerine olanak tanıyan iPhone Mirroring'i de içeriyor. Ayrıca, Mac oyun desteği genişletildi ve Assassin’s Creed Shadows gibi oyunlar platforma gelecek. Metal 3 ve MetalFX Upscaling gibi teknik iyileştirmeler, Mac donanımında oyun performansını artırmayı hedefliyor.

Apple'ın macOS Sequoia'yı planlanandan daha erken piyasaya sürmesi, geleneksel Eylül sonu veya Ekim güncellemelerine bakıldığında bir farklılık olduğunu gösteriyor. Bu hızlı lansman, Apple'ın pazardaki rekabet ve yapay zekâ özelliklerine yönelik taleplere yanıtı olarak değerlendiriliyor.