Amerikan otomotiv devi Ford, popüler SUV Kuga'yı makyajlayıp yeni teknolojilerle donatırken dizel motor seçeneklerine de veda etti.

Bir süredir Kuga modelinde bazı değişiklikler planlayan Ford, yenilenen Kuga'yı tanıttı. Makyajlanan versiyonun tasarım anlamında yeni Ford modellerine daha çok yaklaştığını söylemek mümkün. Özellikle iç tasarım anlamında ciddi değişikliklere uğrayan Kuga, dizel motorlara da veda edecek.

Bazı otomobillerin farklı versiyonları arasındaki fark dışarıdan bakınca anlaşılmayabilir ancak bu durum, Ford Kuga için geçerli değil. Aracın önden görünümü çok ciddi şekilde değişikliğe uğramış.

Kuga'nın dış tasarımı oldukça değişiyor

Hem ön tampon daha güçlü bir görünüm sunacak şekilde değiştirilmiş durumda hem de aracın ızgara tasarımı yenilenmiş. Ford logosu da ızgaranın üzerinde karşımıza çıkıyor. Yeni far tasarımı ise iki parçalı.

Aracın görünüşü, seçilen donanım paketine göre de ufak değişikliklere uğrayacak. Ayrıca bu seri ile birlikte ilk kez Kuga'nın Active donanım paketiyle tanışacağız. Bu paketi seçenler, aracın çeşitli yerlerinde Active logosunu görebilecekler. Ayrıca bu pakette süspansiyon yüksekliği de 10 mm artacak.

Ford mühendisleri Kuga'nın iç tasarımında köklü değişiklikler yaptı

Ford Kuga her ne kadar makyajlanmış olsa da C2 platformunda üretilmeye devam ediyor. Bu da boyutsal anlamda aracın çok fazla değişmesine engel oluyor. Yeni modellerle eski modeller arasındaki boyut farkları en fazla 31 mm oluyor ki 4,6 metrelik otomobillerde bu fark önemsiz.

Yine de aracın içinde Ford mühendisleri yaratıcılıklarını ortaya koymuş durumda. Yaylı sisteme oturtulan arka sıra koltuk kaydırılarak bagaj hacmi artırılabiliyor. Böylece ihtiyaç halinde 77 litre kadar ek bagaj alanı oluşturulabiliyor.

En önemli değişiklikler ise ön konsolda yer alıyor. 13,2 inçlik yeni multimedya ekranı ile ön konsol derlenip toparlanmış durumda. Bu sistem tüm modellerde standart olarak gelecek ve SYNC 4 yazılımını kullanacak. Ayrıca radyal tuşa sahip olan Kuga, orta konsolda sürücü ve ön koltuktaki yolcu için daha fazla saklama alanı yaratıyor. Yeni Kuga modelleri Apple CarPlay ve Android Auto gibi bağlantı seçeneklerine de sahip.

Yeni Kuga'nın motor seçenekleri de belli oldu

Makyajsız versiyonlarda bulunan ve ülkemizde de satışta olan 2.0 EcoBlue motor seçeneği, yeni Kuga'ların gelişi ile birlikte artık kullanılmayacak. Kuga da son dönemin trendlerine uyarak elektrikle desteklenecek. Yeni motor seçenekleri listesinin zirvesinde, şarj edilebilir hibrit veriyon motor yer alacak. Gücü 243 beygire kadar çıkan bu motorun içten yanmalı kısmı 2,5 litre ve sadece AWD sürüş seçeneği ile geliyor. Listenin en altında ise 120 beygir güç üretebilen 1.5 litre EcoBoost motor yer alıyor.

Ford henüz makyajlı Kuga'nın fiyatını açıklamadı. Modelin ne zaman satışa çıkacağı da şimdilik bilinmiyor. Ford'un aracın üzerindeki perdeyi kaldırmasına bakarsak bu konularda yakın zamanda bir açıklama bekleyebiliriz.