Makyajlanan Yeni Renault Megane, Türkiye'de Satışa Sunuldu

Uzun süredir Türkiye'de üretilen Renault Megane'ın makyajlanmış versiyonu satışa sunuldu. 3 farklı motor seçeneği ve panoramik cam tavana sahip yeni Megane Joy, Touch ve Icon olmak üzere 3 farklı donanım paketi ile karşımıza çıkıyor.

Uzun bir süredir Renault’nun en satan modellerinden birisi olan Megane, makyajlı versiyonuyla satışa sunuldu. Clio ile birlikte yavaş yavaş oluşturulmaya başlanan yeni görsel kimliğin uygulandığı yeni model, dik bir şekilde konumlandırılmış multimedya ekranı, gösterge paneli ve çeşitli güvenlik donanımları ile birlikte geliyor.

Yeni Megane, benzinde 2 farklı, dizelde ise tek motor seçeneği ile karşımıza çıkıyor. Arka çapraz trafik uyarı sistemi ve adaptif hız kontrolü gibi güvenlik önlemlerine sahip Megane, en düşük donanım paketi ile birlikte 198 bin 100 TL’den başlayan fiyatlara sahip.

Tasarımın yanı sıra yeni motor seçenekleri de eklendi

Yeni Renault Megane, ilk olarak Clio’da görmeye başladığımız 9,3 inçlik EASY LINK dikey multimedya ekranına ve 10,2 inçlik sürüş gösterge paneline sahip. R-LINK 2 merkezi kontrol sistemi ile birlikte telefon ve navigasyon bağlantısı gerçekleştirilebilen bu ekranda aynı zamanda Eco, Comfort, Sport ve MySense olmak üzere 4 farklı seçeneği sahip sürüş modları ve ambiyans ayarlamaları yapılabiliyor.

Yeni modelin güvenlik önlemleri arasında adaptif hız kontrolü, aracın sabit kalmasını sağlayan Auto-Hold, şerit takip sistemi ve kör nokta uyarı sistemi gibi özellikler bulunuyor.

Renault Megane motorları

Yenilenen Megane, 2 benzinli ve 1 dizel olmak üzere 3 farklı motor seçeneğine sahip. Benzin tarafında 115 beygir gücünde 1.0 litrelik ve 140 beygirlik 1.3'lük TCE motorlar bulunuyor. 6 vitesli manuel şanzıman ve 7 vitesli EDC otomatik şanzımana sahip 1.5 Blue dCi dizel motor ise 115 beygire sahip.

Renault Megane fiyat listesi: