Tesla'nın yakın gelecekte tanıtması beklenen makyajlı Model Y'si, nihayet kamuflaj olmadan görüntülendi. Araç, önceki tasarıma göre oldukça sportif görünecek gibi duruyor.

Çin'in sosyal medyası Weibo, elektrikli otomobil devi Tesla ile ilgili önemli bir gelişmeye ev sahipliği yaptı. Çinli kaynaklar, Tesla Model Y'nin çok yakında tanıtılması beklenen makyajlı versiyonuna ilişkin görüntüler paylaştılar. Böylelikle makyajlı Model Y, ilk kez kamuflaj olmadan görüntülenmiş oldu.

Paylaşılan görüntüler, araca yan kısımdan baktığımızda hiçbir değişiklik görmeyeceğimizi ortaya koyuyor. Ancak ön ve arka kısımlarda bu durum biraz daha farklı olacak. Yeni Tesla Model Y, Cybertruck ile Cybercab'dan ilham alınan ince şerit LED farlarla donatılacak. Arka kısımda ise aracı boydan boya kaplayan bir ışık barı ile karşılaşacağız.

İşte makyajlı Tesla Model Y'nin kamuflajsız görüntüleri:

Paylaşılan görüntülerden, makyajlı Tesla Model Y'nin karlı koşullarda test edildiğini alıyoruz. Bu da henüz resmî bir açıklama olmasa da çalışmalarda sona gelindiğini ve lansmana az bir süre kaldığını düşündürüyor. Gerçekleştirilecek lansman, "Juniper" ismiyle kodlanan makyajlı Model Y ile ilgili tüm detayların gün yüzüne çıkmasını sağlayacak. Sportif tasarım, yenilenen otomobilin daha fazla ilgi görmesini sağlayabilir.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre makyajlı Tesla Model Y'nin seri üretimi, en azından Çin için ya başladı ya da başlamak üzere. Çinli kaynaklar, Tesla'nın bu ay itibrıyla yeni otomobilin seri üretime başlayacağını söylemişlerdi. Ancak diğer pazarlar için durumun nasıl olacağı şimdilik belirsiz.