Avrupa'nın en büyük spor kulüplerinden Manchester City, dev isimlere ev sahipliği yapan Chiliz'in son ortağı oldu. Spor kulübü, $CITY isimli fan tokeniyle hayranlarına hitap edecek ve özel ayrıcalıklardan faydalanmalarını sağlayacak.

Son bir haftada değeri inanılmaz bir şekilde yükselen Chiliz (CHZ), haliyle tüm kripto para piyasasında yeni bir gözde olmuştu. Fakat bu para biriminin gözde olmasının asıl nedeniyse arkasında yatan projeydi. Chiliz, para birimine dair her bilgiyi verdiğimiz bu yazımızdan da anlayabileceğiniz üzere spor dünyasının Bitcoin'i olma hedefine sahip.

Chiliz blockchain altyapısını kullanan CHZ, bugüne kadar yapılan anlaşmalar sayesinde değerini katladı. Barcelona, AC Milan, Atletico Madrid ve Paris Saint-Germain gibi dev kulüplerle anlaşan şirket, son olarak bugün yaptığı açıklamada yeni ortağını duyurdu.

Manchester City, Chiliz'le ortaklık yapan son isim oldu:

Chiliz ile bir 'fan token' (taraftar tokeni) projesi başlatmak için şirketle anlaşan son isim, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden Manchester City oldu. Kulübün fan tokeninin isminin $CITY olacağı açıklandı. Açıklama, Chiliz CEO'su Alexandre Dreyfus tarafından canlı düzenlenen etkinlikte yapıldı. Chiliz CEO'su, etkinlik duyurusunu yaptığı an dahi CHZ'nin değeri bir anda fırlama yaptı.

Alexandre Dreyfus, yaptığı sunum sırasında Manchester City ortaklığının verdiği heyecanı kat be kat artıran bir detayı da gizlice paylaştı. Yalnızca kartal gözlüler tarafından tespit edilen bu detay, CEO'nun bilgisayarındaki klasörlerdi. Ekranda gözüken bir klasörün içinde bugüne kadar ortaklık yapılacağı iddia edilen ve yaptığı dev isimler gözüküyordu.

Chiliz, önümüzdeki haftalarda daha fazla dev isim açıklayacak:

Sunum sırasında kullanılan bilgisayarda Brezilya Serie A, Lock-1 (Formula 1 fan tokeninin dolap ismi), İtalya Serie A, NFL, NBA, NFL ve MLS gibi dev isimler yer alıyordu. CEO'nun bu isimlerin gözüktüğü bir fotoğrafı Twitter üzerinde Retweet'lemesiyse bunun bir hata olmadığını gösterdi.

Alexandre Dreyfus, son paylaştığı Tweet'lerdeyse geleceğe dair büyük haberler verdi. CEO, önümüzdeki haftalarda kripto dünyasında yeni ortaklıkların, e-ticarette yeni bir stratejik ortağın, İspanya, Türkiye ve Birleşik Krallık'tan daha fazla takımın ve birkaç sürprizin geleceğini söyledi. Son olarak bu günlerin yalnızca bir başlangıç olduğunu da sözlerine ekledi.